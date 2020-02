Robert Lewandowski w meczu Ligi Mistrzów z Chelsea (3-0) nabawił się urazu. U Polaka zdiagnozowano pęknięcie krawędzi goleni w lewym stawie kolanowym. Teraz czeka go czterotygodniowa przerwa - informuje Bayern Monachium.

Polak w starciu z Chelsea zagrał koncertowo - zanotował dwie asysty i zdobył gola, dzięki czemu mistrzowie Niemiec są zdecydowanym faworytem przed rewanżem, który odbędzie się 18 marca w Monachium.



Niestety, Polak nie będzie mógł w nim wystąpić. Kapitan polskiej kadry okupił zwycięstwo w Londynie urazem lewej nogi. Jak donosi Bayern, badania przeprowadzone przez doktora Hansa-Wilhelma Müllera wykryły u Lewandowskiego pękniecie krawędzi goleni w stawie kolanowym.

Przez 10 dni noga "Lewego" ma być unieruchomiona w gipsie, a następnie nasz reprezentant wznowi treningi, które przygotują go do powrotu na boisko. Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez Bayern, Lewandowski wróci do gry za około cztery tygodnie.

Poza rewanżowym spotkaniem 1/8 finału Ligi Mistrzów, Lewandowski nie wystąpi także prawdopodobnie w czterech najbliższych kolejkach Bundesligi. Przegapi więc mecze z: Hoffenheim, Augsburgiem, Unionem Berlin oraz Eintrachtem Frankfurt. Warto odnotować, że "Lewy" wciąż ma szansę pobić rekordowe osiągnięcie Gerda Muellera, który w jednym sezonie Bundesligi zdobył 40 bramek. Absencja w czterech spotkaniach znacznie utrudni jednak to zadanie.

Należy zakładać, że Lewandowskiego zabraknie także w dwóch najbliższych spotkaniach reprezentacji Polski - 27 marca we Wrocławiu z Finlandią oraz 31 marca w Chorzowie z Ukrainą.

To najpoważniejsza kontuzja w karierze Lewandowskiego. Do tej pory najdłużej pauzował 26 dni. Było to na przełomie roku 2019 i 2020, kiedy przeszedł zabieg pachwiny. Wtedy opuścił tylko jedno spotkanie, a Bayern bez Polaka w składzie pokonał Tottenham Hotspur 3-1 w ostatnim meczu fazy grupowej.

"Lewy" nigdy w karierze nie opuścił więcej niż dwóch spotkań swojego zespołu. Na początku 2018 roku również opuścił jeden mecz Bayernu z powodu urazu rzepki. Pauzował wtedy dwa tygodnie.

