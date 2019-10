Robert Lewandowski strzela jak opętany! Wczorajszy meczem z Olympiakosem, wygranym przez Bayern 3-2, był 12. Występem Polaka z rzędu, w którym trafia do siatki. Ten sezon "Lewy" ma niesamowity. Strzelił 18 bramek w 13 meczach o stawkę. Żaden z zawodników z topowych pięciu lig Europy nie ma więcej niż 12 trafień.

"Lewy", jak na razie, przyćmił wszystkich w tym sezonie! Dwa celne strzał, dwa gole, jedna niecelna próba i jeden faul - tak wypadł Robert w Pireusie.

Jak wypadła statystyka podań Lewandowskiego?



Polak otrzymał dwa podania od Manuela Neuere, aż cztery od Thiago Alcantary, trzy od Javiego Martinza, po dwa od Philippe'a Coutunho, Lucasa Hernadeza, Davida, Alaby i Joshuy Kimmicha, a tylko jedno od Thomasa Muellera.

Sam "Lewy" wykonał 20 celnych podań. Trzykrotnie zagrywał do Javiego Martineza, dwukrotnie do Coutinho, aż pięciokrotnie do Serge’a Gnabrye’ego, cztery razu do Muellera, trzykrotnie do Alaby, dwukrotnie do Kimmicha i raz do Ivana Periszicia.

Już wcześniej Robert został pierwszym piłkarzem Bayernu w historii, który strzelił gola w każdym z pierwszych ośmiu meczów Bundesligi. Ta sztuka nie udała się nawet słynnemu Gerdowi Muellerowi, do którego ogółem Robertowi trochę trafień jeszcze brakuje. Wielki Gerd przewodzi liście wszech czasów, z 365 bramkami, w 427 meczach, co daje bramkę na 105 minut.

"Lewy" jest na razie czwarty w historii Bundesligi - ma 214 goli w 298 meczach, czyli bramka na 110 minut. Tylko sześć goli Polakowi brakuje do trzeciego na liście Juppa Heynckesa (220 bramek w 369 hgrach, trafienie co 147 minut).

