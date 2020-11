Bayern Monachium pokonał 3-1 RB Salzburg i zapewnił sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Jedną z bramek zdobył Robert Lewandowski, który awansował na trzecie miejsce wśród strzelców wszech czasów Champions League.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayern Monachium - RB Salzburg 3-1. Historyczny mecz Lewandowskiego. wideo INTERIA.TV

Liga Mistrzów - sprawdź szczegóły



Dzisiejszy mecz był wyjątkowy dla Lewandowskiego. Polski napastnik zdobył już 71. bramkę w Lidze Mistrzów i zrównał się liczbą goli z legendarnym Raulem Gonzalezem. Obaj zajmują trzecie miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców LM w historii. Więcej bramek na koncie mają tylko Cristiano Ronaldo i Lionel Messi.



Bayern nie zagrał wybitnego spotkania, ale był wyjątkowo skuteczny. Miał też w bramce rewelacyjnego Manuela Neuera, który kilkukrotnie popisał się kapitalnymi paradami.



Przed przerwą mecz był wyrównany, ale to obrońcy tytułu schodzili do szatni z prowadzeniem. Robert Lewandowski w 43. minucie wykorzystał swój instynkt snajpera i z bliskiej odległości dobił do bramki strzał Thomasa Muellera.



Tuż po zmianie stron było już 2-0. Ładną akcję przeprowadził Kingsley Coman i zakończył ją płaskim strzałem sprzed pola karnego. Uderzenie zapewne obroniłby bramkarz, lecz piłka po drodze odbiła się od Maximiliana Woebera i zupełnie zmyliła Cicana Stankovicia.

Liga Mistrzów

2020-11-25 21:00 | Stadion: Allianz Arena | Arbiter: Orel Grinfeld STATYSTYKI Bayern Monachium FC Salzburg 3 1 Posiadanie piłki 59,2% 40,8% Strzały 11 19 Strzały na bramkę 7 12 Rzuty rożne 5 5 Faule 14 18 Spalone 1 1

Reklama

Bayern miał wszystko pod kontrolą, ale sam wyciągnął rękę w kierunku rywala. Za niepotrzebny faul w środku pola drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał Marc Roca, debiutujący w Lidze Mistrzów.



Gra w osłabieniu jednak nie była wielkim wyzwaniem dla Bawarczyków. Już dwie minuty później wynik brzmiał 3-0. Tym razem Lewandowski rozrzucił akcję do skrzydła, a Coman zacentrował prosto na głowę wprowadzonego z ławki Leroy'a Sane. Niemiecki zawodnik nie mógł chybić z bliskiej odległości.



Salzburg atakował przez ostatni kwadrans, ale stać go było jedynie na honorową bramkę Mergima Berishy. Sędzia długo sprawdzał, czy napastnik nie znajdował się na spalonym, ale ostatecznie gola uznał.

W końcówce dwukrotnie popisywał się też Neuer, który bronił strzały z bliskiej odległości. Bayern kończył grę w kombinacyjnym ustawieniu, z Leonem Goretzką na prawej obronie.



Gospodarze z kompletem punktów zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie i awans do fazy pucharowej. Salzburg ma na koncie jeden punkt - dwa mniej niż Lokomotiw z którym zmierzy się w kolejnej rundzie. Skład tabeli uzupełnia Atletico Madryt (pięć punktów).



Wojciech Górski



Bayern Monachium - RB Salzburg 3-1 (1-0)



Bramka: 1-0 Lewandowski (43.), 2-0 Woeber (55. - samobójczy), 3-0 Sane (68.), 3-1 Berisha (73.).

Czerwona kartka: Bayern - Roca (66. - za dwie żółte).



Zobacz raport meczowy



3 1 Bayern Monachium FC Salzburg Stanković Kristensen Ramalho Wöber Ulmer Junuzović Mwepu Szoboszlai Camara Berisha Koïta Neuer Pavard Boateng Alaba Richards Goretzka Gnabry Coman Roca Müller Lewandowski SKŁADY Bayern Monachium FC Salzburg 24′ 24′ Manuel Neuer Cican Stanković 63′ 63′ Benjamin Pavard Rasmus Kristensen Nissen Jerome Boateng André Ramalho Silva David Alaba 52′ (samob.) 52′ (samob.) Maximilian Wöber 79′ 79′ Chris Richards Andreas Ulmer Leon Goretzka 71′ 71′ Zlatko Junuzović 62′ 62′ Serge Gnabry 71′ 71′ Enock Mwepu 78′ 78′ Kingsley Coman 71′ 71′ Dominik Szoboszlai 48′ 48′ 66′ 66′ Marc Roca Junqué 90′ 90′ Mohamed Camara Thomas Mueller 73′ 73′ Mërgim Berisha 42′ 42′ Robert Lewandowski 58′ 58′ Sékou Koïta REZERWOWI Alexander Nübel Carlos Miguel Coronel Bright Akwo Arrey-Mbi Alexander Walke 63′ 63′ Lucas Hernández Pi Patrick Farkas 78′ 78′ . Douglas Costa Jérôme Junior Onguéné 79′ 79′ Aginaga Javi Martinez Oumar Mickael Solet Bomawoko Jamal Musiala Albert Vallci Eric Maxim Choupo-Moting 71′ 71′ Majeed Ashimeru 62′ 62′ 68′ 68′ Leroy Sané 71′ 71′ Luka Sučić Joshua Zirkzee 71′ 71′ Karim-David Adeyemi