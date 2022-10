Bayern Monachium poważnie osłabiony. Barcelona przed dużą szansą?

Sytuacja Barcelony w grupie Champions League jest bardzo trudna. "Duma Katalonii" musi przede wszystkim liczyć na to, że Inter Mediolan nie wygra z Viktorią Pilzno. Jeśli uda się spełnić ten warunek, sytuacja stanie się dla niej nieco lepsza, ale wciąż będzie musiała pokonać Bayern Monachium, by móc awansować do fazy pucharowej. Nawet wygrana z Bawarczykami nie da jej jednak zależności od siebie w ostatniej kolejce.

Reklama

Bayern osłabiony na Camp Nou. Trzech kontuzjowanych

Już teraz wiadomo, że mistrzowie Niemiec przylecą do Hiszpanii osłabieni. Najnowsze informacje o kontuzjowanych przekazał "Kicker". Manuel Neuer ma uraz barku i wróci na najbliższy mecz ligowy z Mainz. Leroy Sane miał problemy mięśniowe w lewym udzie. Wznowił już treningi, ale będzie gotowy dopiero na starcie z Interem (1 listopada). Z kolei Lucas Hernandez, który przedwcześnie zakończył wrześniowe spotkanie z "Blaugraną" powinien pojawić się na murawie podczas konfrontacji z Werderem Brema (8 listopada).

Te informacje mogą nieco ułatwić zadanie Xaviemu Hernandezowi. Jego podopieczni muszą jednak zachować pokorę, bo nie są w pozycji rozdającego karty w walce o awans do 1/8 finału. Mają na koncie zaledwie 4 "oczka", Inter 7, a Bayern aż 12.

Mecz FC Barcelona - Bayern Monachium rozpocznie się na Camp Nou w środę o 21:00. Relacja na żywo w Interii.

Zobacz także: Dyrektor Bayernu komplementuje Roberta Lewandowskiego. Koniec wojenki?