Bayern Monachium poinformował, że Serge Gnabry miał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Oznacza to, że piłkarz wypada tymczasowo z kadry zespołu.

Już podczas konferencji przed meczem z PSG trener Hansi Flick informował, że piłkarz prawdopodobnie nie wystąpi w starciu z Francuzami. Jako powód podawał "silny ból gardła". Gnabry nie trenował też we wtorek z drużyną.

Jak się okazuje, piłkarz jest zakażony koronawirusem. Klub oficjalnie poinformował o tym we wtorkowe popołudnie w lakonicznym komunikacie, opublikowanym na swojej stronie internetowej. Czytamy w nim, że zawodnik czuje się dobrze i przebywa we własnym domu.



To kolejne osłabienie w kadrze Bawarczyków. Aktualnie pauzuje również Robert Lewandowski, który w trakcie meczu eliminacji mistrzostw świata przeciwko Andorze (3-0) nabawił się urazu.



Zakażenie koronawirusem u Gnabry'ego powoduje, że nie tylko opuści on starcie z PSG, ale również mecz ligowy z Unionem Berlin (10 kwietnia) i - najprawdopodobniej - rewanżowy bój LM (13.04).



