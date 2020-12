Bayern Monachium, bez Roberta Lewandowskiego, pokonał 2-0 Lokomotiw Moskwa w meczu 6. kolejki fazy grupowej. W zespole gości zabrakło Grzegorza Krychowiaka, za to całe spotkanie na solidnym poziomie rozegrał Maciej Rybus.

Liga Mistrzów: komplet wyników fazy grupowej



Po raz drugi z rzędu w meczu Ligi Mistrzów poza składem Bayernu znalazł się Robert Lewandowski. Bawarczycy, którzy już wcześniej zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie, pozwolili odpocząć piłkarzowi, który narzekał na lekkie problemy mięśniowe. Poza kadrą meczową znalazł się także David Alaba.

Lewandowskiego w ataku Bayernu zastąpił Eric Maxim Choupo-Moting, a bardzo dobrą wiadomością dla kibiców mistrza Niemiec był powrót po kontuzji Alphonso Daviesa.



Z kolei w drużynie Lokomotiwu od pierwszej minuty zagrał Maciej Rybus. Niestety, Grzegorza Krychowiaka zabrakło nawet wśród rezerwowych, a Rosjanie wysłali do Monachium zaledwie 16 piłkarzy. Wśród pięciu zawodników na ławce rezerwowych było aż dwóch bramkarzy...

Można było odnieść wrażenie, że dla obu drużyn jest to mecz niepotrzebny w napiętym terminarzu. Bayern był już pewny pierwszego miejsca w tabeli, Lokomotiw miał tylko teoretyczne szanse na grę w Lidze Europy.



Bawarczycy niemal przez całe spotkanie mieli przewagę, rzadko pozwalając przeciwnikowi, by zagościł na ich połowie. Sami jednak nie narzucali zbyt wysokiego tempa i przed przerwą stworzyli tylko jedną dogodną sytuacje - z kilku metrów Thomas Mueller trafił tylko w boczną siatkę.



Po przerwie gospodarze zagrali nieco szybciej, co od razu przyniosło skutki. Zaraz po wejściu na boisko 17-letni Jamal Musiala wywalczył rzut rożny po którym padła bramka na 1-0. Z narożnika zacentrował Douglas Costa, a piłkę do bramki głową skierował Niklas Suele.



W końcówce spotkania o losach meczu przesądził Eric Maxim Choupo-Moting. Kameruńczyk po podaniu od Serge'a Gnabry'ego miał przed sobą jedynie bramkarza i pokonał go mocnym strzałem pod poprzeczkę.



A co można powiedzieć o grze Macieja Rybusa? Polak dobrze poradził sobie w defensywie, nie dając rozwinąć skrzydeł Leroyowi Sane. Zaliczył kilka ważnych odbiorów, rzadko dawał się ogrywać. Oddał też jeden przyzwoity strzał z rzutu wolnego, ale nieznacznie się pomylił.



Tym samym Bayern bez porażki (pięć zwycięstw i remis) awansował do kolejnej rundy Ligi Mistrzów. Lokomotiw żegna się z europejskimi pucharami bez żadnego zwycięstwa w fazie grupowej.

Wojciech Górski



Bayern Monachium - Lokomotiw Moskwa 2-0 (0-0)

Bramki: 1-0 Suele (63.), 2-0 Choupo-Moting (80.).

Liga Mistrzów

2020-12-09 21:00 | Stadion: Allianz Arena | Arbiter: Sandro Schärer STATYSTYKI Bayern Monachium Lokomotiw Moskwa 2 0 Posiadanie piłki 69,4% 30,6% Strzały 17 4 Strzały na bramkę 9 3 Rzuty rożne 7 2 Faule 14 10 Spalone 1 9

2 0 Bayern Monachium Lokomotiw Moskwa Neuer Sarr Boateng Süle Davies Goretzka Sané Costa Roca Müller Choupo-Moting Guilherme Zhivoglyadov Ćorluka Rajković Rybus Ignatjev Kamano Miranchuk Rybchinskiy Magkeev Éder SKŁADY Bayern Monachium Lokomotiw Moskwa Manuel Neuer . Guilherme Bouna Sarr 60′ 60′ Dmitri Zhivoglyadov 64′ 64′ 69′ 69′ Jerome Boateng Vedran Czorluka 63′ 63′ Niklas Süle Slobodan Rajković 69′ 69′ Alphonso Davies Maciej Rybus 61′ 61′ Leon Goretzka Władisław Ignatjew 68′ 68′ 85′ 85′ Leroy Sané 76′ 76′ François Kamano . Douglas Costa Anton Miranczuk Marc Roca Junqué 88′ 88′ Dmitri Rybchinskiy 46′ 46′ Thomas Mueller Stanislav Magkeev 80′ 80′ Eric Maxim Choupo-Moting Antonio Eder REZERWOWI Alexander Nübel Anton Koczenkow Bright Akwo Arrey-Mbi Andrey Savin 69′ 69′ Lucas Hernández Pi Vitali Lystsov Benjamin Pavard 88′ 88′ Aleksandr Siljanov 69′ 69′ Chris Richards 76′ 76′ Nikita Iosifov 61′ 61′ Jamal Musiala 85′ 85′ Angelo Stiller Maximilian Zaiser Kingsley Coman 46′ 46′ Serge Gnabry