Leon Goretzka i Niklas Suele musieli jeszcze przed przerwą opuścić boisko w trakcie spotkania Bayernu z PSG (2-3). Klub poinformował, że obaj doznali urazów mięśniowych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Bayern Monachium – PSG 2-3. Skrót meczu (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Kolejne kłopoty Bayernu Monachium. Goretzka i Suele doznali kontuzji, mogących wyeliminować ich z rewanżowego starcia z PSG. Kadra Bawarczyków w kluczowym momencie sezonu znów jest mocno okrojona.

- Zarówno Goretzka, jak i Suele mają problemy mięśniowe. Badanie pokaże, jak długo będą musieli odpocząć od gry - powiedział na konferencji prasowej trener Bayernu Hansi Flick.



Problemy Bayernu przed rewanżem

Oznacza to, że Bayern pojedzie odrabiać straty do Paryża pojedzie mocno osłabiony. Wciąż bardzo wątpliwy jest występ w tym meczu Roberta Lewandowskiego oraz Serge'a Gnabry'ego, który jest zakażony koronawirusem.



Wcześniejsze urazy wykluczają z gry Corentina Tolisso oraz Douglasa Costę, co sprawia, że w linii pomocy oraz ataku Flick nie będzie miał praktycznie żadnego pola manewru. Szkoleniowiec boleśnie odczuł to już w środowym starciu - choć jego piłkarze w końcówce meczu byli już wycieńczeni, to nie zdecydował się na wprowadzenie zmian, mając na ławce rezerwowych gotowych do wejścia Jamala Musialę i Javiego Martineza.



Pierwsze spotkanie między Bayernem a PSG zakończyło się wygraną paryżan 3-2. W rewanżu (13 kwietnia) Bayern do awansu potrzebuje zwycięstwa - przynajmniej dwoma bramkami różnicy lub z przynajmniej czterema strzelonymi golami.

Zdjęcie Niklas Suele miał ogromne problemy z Kylianem Mbappe / LUKAS BARTH-TUTTAS / PAP/EPA

WG