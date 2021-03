Bayern Monachium pokonał Lazio Rzym 2-1 w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów i awansował do ćwierćfinału. Robert Lewandowski przebywał na murawie przez 71 minut i otworzył wynik spotkania strzałem z rzutu karnego.

Losy awansu do ćwierćfinału rozstrzygnęły się w zasadzie w pierwszym spotkaniu. W Rzymie mistrzowie Niemiec wygrali 4-1 i na rewanż na własnym obiekcie mogli oczekiwać ze spokojem. Tylko kataklizm mógł wyrzucić ich za burtę rozgrywek.

Do sensacji nie doszło. Gościom starczyło animuszu i determinacji tylko na pół godziny. Zaraz potem we własnym polu karnym Vedat Muriqi faulował Leona Goretzkę i arbiter bez wahania podyktował rzut karny.

Robert Lewandowski otwiera wynik spotkania

Jego niezawodnym egzekutorem okazał się Robert Lewandowski. Polak uderzył po ziemi w lewy róg bramki. Stojący między słupkami Pepe Reina rzucił się w przeciwnym kierunku i po chwili wyciągał piłkę z siatki.

Od tego momentu Bayern nie forsował tempa gry, a piłkarzom Lazio brakowało argumentów czysto piłkarskich, by doprowadzić choćby do wyrównania. Bliżej kolejnej bramki byli Bawarczycy. Po potężnym strzale "Lewego" zza pola karnego piłka w 67. minucie trafił w słupek.

Kilka chwil później kapitan reprezentacji Polski opuścił murawę, a w jego miejsce wszedł Eric Maxim Choupo-Moting. I to właśnie on niebawem podwyższył prowadzenie gospodarzy. Otrzymał doskonałe prostopadłe podanie od Davida Alaby, znalazł się oko w oko z Reiną i zmusił go do kapitulacji.

Włoską ekipę stać było jedynie na honorowe trafienie. Po centrze z rzutu wolnego skutecznie z kilku metrów głową uderzał Marco Parolo. Wynik dwumeczu 6-2 nie pozostawia jednak wątpliwości, kto zasłużył na grę w gronie ośmiu najlepszych klubowych drużyn Europy.

Bayern Monachium - Lazio Rzym 2-1 (1-0)

Bramki: 1-0 Lewandowski (33. karny), 2-0 Choupo-Moting (73.), 2-1 Parolo (82.)

Liga Mistrzów

2021-03-17 21:00 | Stadion: Allianz Arena | Arbiter: Istvan Kovacs STATYSTYKI Bayern Monachium Lazio Rzym 2 1 Posiadanie piłki 58,7% 41,3% Strzały 11 6 Strzały na bramkę 6 3 Rzuty rożne 4 1 Faule 12 9 Spalone 1 3

