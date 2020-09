Rząd węgierski wprowadził surowe restrykcje przed najbliższym spotkaniem Bayernu Monachium z Sevillą o Superpuchar Europy w Budapeszcie. Spotkanie odbędzie się z udziałem kibiców i fani będą mogli zapełnić stadion Puskas Arena w 30 procentach. Aby wziąć udział w meczu wymagany jest jednak negatywny test na obecność koronawirusa.

W praktyce oznaczałoby to, że każdy kibic, który wybiera się na spotkanie, musi oprócz kupna biletu, zrobić test na obecność SARS-CoV-2. Dostrzegli to działacze Bayernu Monachium i postanowili pomóc fanom, którzy wybierają się na Superpuchar Europy. W poniedziałek i wtorek przeprowadzą oni testy przed stadionem "Bawarczyków".



Za wszystkie badania zapłaci Bayern, a propozycja skierowana jest do osób, które nabyły wejściówkę na mecz. Do Budapesztu ma pojechać 3500 fanów "Die Roten": - Superpuchar będzie pilotażowym meczem, który zapoczątkuje powrót kibiców na nasze zawody. Nie chcemy ryzykować bezpieczeństwa kibiców - powiedział prezydent UEFA Aleksander Czeferin, cytowany przez "As".



Łącznie na stadionie ma pojawić się około 10 tysięcy fanów. W spotkaniu zmierzą się wygrany Ligi Mistrzów Bayern z triumfatorem rozgrywek Ligi Europy - Sevillą. Spotkanie zostanie rozegrane 24.09 i rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja w Polsacie Sport.



