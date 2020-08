- Ma za sobą bardzo dobry sezon. Robert Lewandowski wygrał wszystko i strzelał na każdym froncie. Jest najskuteczniejszym zawodnikiem na świecie, a także zaliczył bardzo dobry występ w finale - stwierdził prezydent Bayernu Herbert Hainer. Niemiec został zapytany o szanse polskiego zawodnika na zdobycie tytułu Piłkarza Roku FIFA. Według niego nagroda trafi w ręce "Lewego".

Tegoroczna gala "Złotej Piłki" nie odbędzie się, jednak Robert Lewandowski będzie miał okazję do wygrania innej prestiżowej nagrody. Nagrodę piłkarza roku przyznaje również FIFA i według prezydenta Bayernu Monachium Herberta Hainera "Lewy" jest głównym kandydatem do wygranej.



- Nie widzę nikogo, kto mógłby mierzyć się z Polakiem o ten tytuł. Jestem niemal pewny, że Robert zostanie piłkarzem roku - powiedział Niemiec, cytowany przez portal "Sport1.de".



- Ma za sobą bardzo dobry sezon. Robert wygrał wszystko i strzelał na każdym froncie. Jest najskuteczniejszym zawodnikiem na świecie, a także zaliczył bardzo dobry występ w finale - dodał.



Polski napastnik został królem strzelców Bundesligi, Pucharu Niemiec i Ligi Mistrzów. Gdyby udało mu się wygrać nagrodę Piłkarza Roku FIFA to "Lewy" przerwałby dominację Lionela Messiego i Cristiano Ronaldo w tej kategorii.