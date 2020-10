Kolejny świetny mecz Bayernu Monachium! Zawodnicy Hansiego Flicka rozbili Atletico Madryt 4-0. Ozdobą spotkania była gra Kingsleya Comana, który popisał się m.in. golem po efektownym rajdzie. Robert Lewandowski został zmieniony w drugiej połowie.

Bayern Monachium w spotkaniu przeciwko Atletico musiał poradzić sobie bez Serge Gnabry'ego (koronawirus) i Leroy'a Sane (powrót do formy po kontuzji). Osłabienie formacji ofensywnej mogło być sporym problemem, bowiem ekipa z Madrytu jest jedyną - obok AC Milan - drużyną spośród czołowych lig europejskich, która straciła do tej pory tylko jedną bramkę w rozgrywkach ligowych.



W pierwszej połowie strata nie okazała się widoczna, choć to zawodnicy Diego Simeone jako pierwsi mogli wyjść na prowadzenie. Luis Suarez otrzymał dobre podanie z bocznej strefy boiska i spróbował wepchnąć piłkę do bramki wykonując wślizg. Napastnik minął się jednak z futbolówką i ta opuściła boisko.



Swojej szansy nie wykorzystał także Yannick Carrasco. Skrzydłowy ekipy gości znalazł się w sytuacji sam na sam po efektownej wymianie piłek. Górą był jednak Manuel Neuer i obronił uderzenie Belga.

Piłkarze Hansiego Flicka wysłali natomiast pierwsze ostrzeżenie w 15. minucie spotkania. Po rzucie rożnym futbolówka trafiła do Niklasa Suele, który bez zastanowienia oddał strzał, a pędząca piłka odbiła się od słupka. W podobny sposób bramce Jana Oblaka zagroził Robert Lewandowski. Reprezentant Polski otrzymał podanie od Kingsley'a Comana i efektownie uderzył z powietrza. Futbolówka poszybowała ponad poprzeczką.



Gospodarze zdobyli optyczną przewagę i w końcu udało im się dopiąć swego. W 28. minucie Joshua Kimmich przejął piłkę w środkowej części boiska i posłał ją w stronę bramki rywali. Tam najlepiej zachował się Coman, opanował ją i dopełnił formalności. Nie ujmując nic strzelcowi, przy trafieniu nie popisał się Kieran Trippier, który całkowicie zgubił krycie.



Kimmich zaliczył asystę w kolejnym meczu LM z rzędu.



Jedna bramka nie usatysfakcjonowała zawodników z Monachium i przed kończącym pierwszą połowę gwizdkiem, dołożyli oni kolejne trafienie. Bayern ponownie odebrał futbolówkę w okolicach środka boiska i trafiła ona do "Lewego". Napastnik dograł ją do Comana, a ten świetnym podaniem dostarczył piłkę do Leona Goretzki. Niemiec nie pomylił się i umieścił ją w bramce.

Druga część gry mogła się rozpocząć od mocnego uderzenie ekipy gości. W 47. minucie Joao Felix trafił do bramki, lecz jego radość przerwali sędziowie. Uznali oni bowiem, że podczas strzału uwagę Neuera absorbował Suarez.



Niewykorzystana okazja zemściła się błyskawicznie. W 66. minucie Corentin Tolisso zgarnął piłkę po interwencji obrony i huknął zza pola karnego. Pędząca futbolówka nie dała szans Oblakowi i wpadła w górny róg strzeżonej przez niego bramki. Kilka minut wcześniej bliski trafienia był również Mueller, który oddał efektowny strzał "nożycami", lecz nie udało mu się zdobyć gola.



Na boisku jednym z najbardziej wyróżniających się piłkarzy był Coman i skrzydłowy postanowił to ponownie udowodnić. W 72. minucie otrzymał podanie od Muellera i popędził w stronę bramki rywali. Coman aż dwukrotnie zakręcił Felipe i po chwili skierował piłkę do siatki.



Końcówka meczu była zdominowana przez liczne zmiany i kolejne próby ataków piłkarzy Atletico. Zawodnicy z Hiszpanii potrafili zbliżyć się do bramki Neuera, lecz czujność do końca spotkania zachowała defensora Bayernu.



Lewandowski opuścił boisko w 83. minucie meczu i został zmieniony przez Erica Maxima Choupo-Motinga.



2020-10-21 21:00 | Stadion: Allianz Arena | Arbiter: Michael Oliver Bayern Monachium Atletico Madryt 4 0 DO PRZERWY 2-0 K. Coman 28',72' L. Goretzka 41' C. Tolisso 66'

4 0 Bayern Monachium Atletico Madryt Oblak Trippier Savić Felipe Lodi Herrera Llorente Carrasco Koke Félix Suárez Neuer Pavard Süle Alaba Hernández Pi Kimmich Müller Coman 2 Goretzka Tolisso Lewandowski SKŁADY Bayern Monachium Atletico Madryt Manuel Neuer Jan Oblak 73′ 73′ Benjamin Pavard Kieran Trippier Niklas Süle Stefan Savić 5′ 5′ David Alaba Felipe Augusto de Almeida Monteiro Lucas Hernández Pi 43′ 43′ Renan Augusto Lodi dos Santos Joshua Kimmich 45′ 45′ Hector Herrera 21′ 21′ 83′ 83′ Thomas Mueller 79′ 79′ Marcos Llorente Moreno 28′, 72′ 28′, 72′ 73′ 73′ Kingsley Coman 76′ 76′ Yannick Carrasco 41′ 41′ 83′ 83′ Leon Goretzka 44′ 44′ 79′ 79′ Jorge Resurrecion Merodio Koke 66′ 66′ Corentin Tolisso João Félix Sequeira 83′ 83′ Robert Lewandowski 76′ 76′ Luis Suarez REZERWOWI Alexander Nübel Ivo Grbić Jerome Boateng Miguel San Román Ferrándiz 83′ 83′ Alphonso Davies Mario Hermoso Canseco 73′ 73′ Bouna Sarr 79′ 79′ Thomas Lemar 73′ 73′ . Douglas Costa Juan Manuel Sanabria Magole 83′ 83′ Aginaga Javi Martinez 79′ 79′ 90′ 90′ Lucas Torreira Di Pascua Jamal Musiala 76′ 76′ Victor Machin Perez Vitolo Marc Roca Junqué 76′ 76′ Ángel Martín Correa 83′ 83′ Eric Maxim Choupo-Moting Ivan Šaponjić Joshua Zirkzee

STATYSTYKI Bayern Monachium Atletico Madryt 4 0 Posiadanie piłki 58.7% 41.3% Strzały 17 6 Strzały na bramkę 9 1 Rzuty rożne 6 7 Faule 8 13 Spalone 1 5