Bayern Monachium czeka bardzo trudne zadanie w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Jego rywalem będzie ubiegłoroczny finalista - Liverpool. Gwiazda Bawarczyków - Robert Lewandowski powiedział, że jego zdaniem kluczowe będą odpowiednie przygotowania do dwumeczu.

Gospodarzem pierwszego meczu będzie Liverpool (19 lutego), a rewanż rozegrany zostanie na Allianz-Arenie w Monachium 13 marca.

Bayern wygrał cztery z sześciu meczów w grupie, a pozostałe dwa zremisował i zajął pierwsze miejsce przed Ajaksem Amsterdam, Benficą Lizbona i AEK Ateny.

- Uważam, że bardzo dobrze graliśmy w rozgrywkach grupowych - ocenił Robert Lewandowski.



- Oczywiście, teraz trafiliśmy na bardzo silnego rywala, jakim jest Liverpool - przyznał "Lewy". - W tym momencie zajmuje pierwsze miejsce w Premier League, ale mamy jeszcze kilka tygodni i jestem zdania, że bardzo ważne będzie to, jak będziemy czuli się tydzień przed meczem.

- Jeśli będziemy gotowi, w formie, a na boisku będziemy walczyć, to mam nadzieję, że przejdziemy do następnej rundy. Naszym marzeniem jest pokonanie Liverpoolu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że będzie bardzo ciężko. Od początku do końca obu meczów będziemy musieli zachować maksymalną koncentrację - powiedział polski napastnik Bayernu.

W podobnym tonie wypowiadał się Arjen Robben, który wcześniej ocenił, że Liverpool jest jednym z głównych faworytów rozgrywek. - To jasne, że czeka nas bardzo trudna, a jednocześnie ciekawa rywalizacja - powiedział Holender.

