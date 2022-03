Najważniejszy z klubowych pucharów w Europie pod tą właśnie nazwą - Ligi Mistrzów - wystartował w sezonie 1992/1993. Już rok wcześniej trzecia runda odbywała się na zasadzie dwóch, czterozespołowych grup, ale formalnie był to wciąż stary Puchar Europy Mistrzów Klubowych. W efekcie obecnie mamy 30. edycję Ligi Mistrzów. Pierwszym klubem, który ma szansę po raz 20. zagrać w ćwierćfinale, jest Bayern Monachium. Aby tak się stało, Bawarczycy muszą dziś pokonać na Allianz Arenie Salzburg.

Bayern Monachium. Trudne początki w Lidze Mistrzów

To, że Bayern jest tym klubem, który najczęściej grał w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów, może trochę zaskakiwać. Choćby dlatego, że w pierwszych pięciu edycjach, gdy prawo gry mieli wyłącznie mistrzowie danych krajów, Bayern pokazał się tylko raz, w edycji 1994/95. Dotarł zresztą do półfinału, w którym przegrał z genialnym wówczas Ajaksem Amsterdam. Problemem była gra w Bundeslidze, tu lepsza była dwa razy Borussia Dortmund, po razie zaś VfB Stuttgart i Werder Brema. Problemy się skończyły, gdy od 1997 roku szansę gry w Champions League dostały najpierw trzy, a później nawet cztery niemieckie kluby. W tym gronie niemal zawsze był Bayern - z jednym zaledwie wyjątkiem. W 2007 Bawarczycy skończyli ligę dopiero na czwartym miejscu i "za karę" zostali zesłani do Pucharu UEFA. Dla takiego klubu była to duża porażka.

Bayern Monachium - FC Salzburg. Stawką dwudziesty ćwierćfinał

Gdy już jednak Bayern grał w tych rozgrywkach, zatrzymać go było bardzo trudno. Z fazy grupowej nie wydostał się tylko raz - w 2002 roku. Ba, to była jedna z tych edycji, gdy istniały dwie kolejne fazy grupowe, a klub z Monachium poległ już w pierwszej. Zwykle jednak z łatwością przedostawał się do zmagań wiosennych, a w nich spisywał się już bardzo dobrze. W 1/16 finału - zaledwie cztery przegrane dwumecze, z Interem, Milanem, Realem Madryt i Liverpoolem. To zaś oznacza, że Bawarczycy aż 19 razy kwalifikowali się do ćwierćfinałów Ligi Mistrzów! Nikt inny tego nie dokonał, a druga w tym rankingu FC Barcelona ma mniej o jeden awans do grona ośmiu najlepszych drużyn Europy. Sama zresztą zagrała w 27 edycjach, czyli o dwóch więcej niż Niemcy. I to Bayern stał się ostatnio "katem" Barcelony - w tym sezonie pokonał ją w fazie grupowej 3-0 i 3-0, dwa lata temu ograł w ćwierćfinale w Lizbonie aż 8-2.

Najwięcej ćwierćfinałów w Lidze Mistrzów:

19* - Bayern Monachium

18 - FC Barcelona

17* - Real Madryt

14* - Manchester United

12* - Juventus Turyn

10* - Chelsea FC

* - kluby, które grają w 1/8 finału obecnej Ligi Mistrzów

Zatem Bayern z Robertem Lewandowskim w składzie ma dziś szansę na 20. awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów - jako pierwszy w historii. Warunkiem jest "tylko" pokonanie Salzburga. W pierwszym spotkaniu w Austrii był remis 1-1.

Liga Mistrzów - terminarz 1/8 finału

Rewanżowe mecze 1/8 finału w terminarzu Ligi Mistrzów podzielone zostały na dwa tygodnie. Na wtorki i środy zaplanowano po dwa spotkania.



mecze Ligi Mistrzów we wtorek 8 marca : Bayern - Salzburg, Liverpool - Inter

: Bayern - Salzburg, Liverpool - Inter mecze Ligi Mistrzów w środę 9 marca : Real - PSG, Manchester City - Sporting

: Real - PSG, Manchester City - Sporting mecze Ligi Mistrzów we wtorek 15 marca : Manchester United - Atletico, Ajax - Benfica

: Manchester United - Atletico, Ajax - Benfica mecze Ligi Mistrzów w środę 16 marca: Lille - Chelsea, Juventus - Villarreal

Wszystkie mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów wg terminarza mają się rozpoczynać o godzinie 21.

Liga Mistrzów - wyniki pierwszych meczów 1/8 finału

