Bayern chciał się pozbyć młodego talentu. Ten im pokazał, ile jest wart

Tel do zespołu mistrza Niemiec trafił latem 2022 roku za 20 mln euro ze Stade Rennes . Mimo niespełna 18 lat dostawał szanse od szkoleniowców. Pierwszego gola w Bundeslidze strzelił w wieku 17 lat, czterech miesięcy i 14 dni. W sumie w lidze rozegrał 22 spotkania (pięć goli), a do tego pięć w Lidze Mistrzów (bez trafienia).

Jak wynika ze sów Thomasa Tuchel , szkoleniowca Bayernu , mimo świetnych liczba jak na wiek, klub chciał się go pozbyć . Przyznał to na konferencji prasowej po meczu z FC Kopenhaga . Nie sprecyzował, ale prawdopodobnie chodziło o wypożyczenie. Tel nie chciał jednak o tym słyszeć.

- Postanowił zostać i walczyć. To zawodnik, który mówi: "Jestem tu i to zrobię". Chłopak trenuje niesamowicie i ma absolutnie właściwe podejście do roli, którą aktualnie pełni w drużynie - podkreśla szkoleniowiec.