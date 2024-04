Fatalnie wyglądał Bayern Monachium w ostatnich meczach z Borussią Dortmund i FC Heidenheim, które zakończyły się dla niego porażkami. Wobec kiepskiej formy mistrza Niemiec to Arsenal do wtorkowego ćwierćfinału Ligi Mistrzów przystępował jako wyraźny faworyt. I bardzo szybko uzyskał na boisku przewagę nad "Bawarczykami".

Niesamowite tempo pierwszej połowy meczu w Londynie. Bayern popisał się zabójczą skutecznością

Arsenal chciał pójść za ciosem i nacisnął na Bayern, który wyglądał na całkowicie zaskoczony i zagubiony. Kiedy tylko jednak nadarzyła się okazja do skarcenia pewnego siebie rywala, "Die Roten" ją wykorzystali. Nie popisał się David Raya, który wyszedł daleko poza pole karne i niecelnie podawał do jednego z obrońców. Piłkę przejęli "Bawarczycy" i wystarczyły im trzy podania, żeby trafić do siatki. Harry Kane w tempo zagrał do Goretzki, ten do Serge'a Gnabry'ego, a skrzydłowy wykorzystał kiepskie ustawienie golkipera i wyrównał na 1:1.