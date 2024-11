Bayern bił głową w mur, wpadka była o krok. Zdecydował przebłysk

Liga Mistrzów. Bayern bił głową w lizboński mur

Pierwszy gwizdek wybrzmiał więc o 21:15. Bayern przystępował do meczu z Benfiką jeszcze nie z nożem na gardle, ale na pewno z pilną potrzebą zwycięstwa. Przypomnijmy bowiem, że w trzech poprzednich kolejkach Ligi Mistrzów monachijczycy odnieśli jedno zwycięstwo i ponieśli dwie porażki - w tym dotkliwą 1:4 z FC Barcelona .

Od samego początku spotkania gospodarze przeważali i dyktowali warunki gry. Portugalczycy skupiali się na obronie i sprawiali wrażenie drużyny, dla której remis jest szczytem marzeń. Pomimo licznych prób Bayernu, wynik pozostawał bez zmian. Bezbramkowy rezultat utrzymał się do przerwy. Vincent Kompany miał więc kwadrans na to, aby trafić do głów swoich podopiecznych i pomóc im w przekuciu gigantycznej przewagi na konkrety.