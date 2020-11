Robert Lewandowski nie wystąpi we wtorkowym meczu Bayernu Monachium z Atletico Madryt w grupie A Ligi Mistrzów. Powodem absencji polskiego napastnika ma być uraz mięśniowy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. VfB Stuttgart - Bayern Monachium 1-3. Piękna bramka Roberta Lewandowskiego (Zdjęcia Eleven Sports). Wideo Eleven Sports

Bayern Monachium będzie musiał sobie radzić bez Roberta Lewandowskiego w najbliższym spotkaniu Ligi Mistrzów. Niemiecki zespół wyleciał do Madrytu, gdzie we wtorek rozegra mecz fazy grupowej z Atletico, ale wśród pasażerów lecących do stolicy Hiszpanii zabraknie najlepszego snajpera "Die Roten".

Reklama

Powodem absencji Lewandowskiego ma być uraz mięśniowy, który odnowił się po sobotnim spotkaniu ze Stuttgartem w Bundeslidze. Przypomnijmy, że napastnik narzekał na problemy z mięśniem już w trakcie spotkania reprezentacji Polski z Włochami w Lidze Narodów, ale kontynuował grę spędzając na boisku całe 90 minut. Kilka dni później w starciu z Holandią "Lewy" pojawił się na boisku tylko na jedną połowę.

Bayern Monachium jest w o tyle komfortowej sytuacji, że może sobie pozwolić na brak Polaka w kadrze meczowej i pozwolić mu w pełni wyleczyć uraz. Bawarczycy zajmują pierwsze miejsce w grupie A Ligi Mistrzów z 12 punktami na koncie. Drugie Atletico ma tych punktów zaledwie pięć.

Znacznie ciekawiej prezentuje się układ tabeli w Bundeslidze, gdzie umiejętności Lewandowskiego przydadzą się znacznie bardziej. Bayern po dziewięciu rozegranych spotkaniach zajmuje pierwsze miejsce z 22 punktami na koncie, ale tuż za nimi plasuje się RB Lipsk, które uzbierało 20 oczek w tym sezonie.

PI, Polsat Sport