Bayern - Benfica. Premier zareagował na popis Lewandowskiego

Liga Mistrzów

"Robert Lewandowski to absolutny piłkarski fenomen. Wzór, łączący talent, inteligencję i gigantyczną pracowitość. Jesteśmy dumni, że doczekaliśmy się Polaka, grającego na tak kosmicznym poziomie" - to treść posta, jaki pojawił się we wtorek późnym wieczorem na facebookowym profilu premiera Mateusza Morawieckiego.

