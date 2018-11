Snajper Bayernu Monachium Robert Lewandowski wyprzedził Thierry'ego Henry'ego na liście najlepszych strzelców Ligi Mistrzów, po czym podziękował mu za inspirację.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Borussia Dortmund - Bayern Monachium - nieuznane karne i gole Lewego (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS) Eleven Sports Liga Mistrzów Bayern - Benfica 5-1 w Lidze Mistrzów. Historyczny wyczyn Roberta Lewandowskiego

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę grupy E Ligi Mistrzów

Reklama

"Lewy" strzelając dwa gole dla Bayernu Monachium we wtorkowym meczu z Benficą Lizbona (5-1) powiększył swoje konto w najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywkach w Europie do 51 i awansował na szóste miejsce w klasyfikacji wszech czasów. We wtorkowy wieczór wyprzedził w zestawieniu Thierry'ego Henry'ego.



"Lewy" już dawno wyznał, że były reprezentant Francji i legenda Arsenalu Londyn to piłkarz, na którym się wzorował.

Henry triumfował w Lidze Mistrzów, zdobywał mistrzostwo Hiszpanii, Anglii i Francji. Dwukrotnie zdobył Złoty But, nagrodę dla najlepszego strzelca najlepszych lig w Europie. Czterokrotnie był królem strzelców Premier League i pięciokrotnie Ligue 1. Cztery razy zajmował miejsce w czołowej trójce plebiscytów Piłkarz Roku FIFA i Złota Piłka France Football na najlepszego piłkarza.



- Nie miałem jednego idola, ale był jeden zawodnik, którego zawsze starałem się naśladować. Był to Henry, gdy grał w Arsenalu - przyznał Lewandowski, którego cytował serwis internetowy UEFA.

Kapitan naszej kadry zdradził, że podpatrywał, jak Francuz się porusza po boisku, jaką ma technikę i w jaki sposób strzela. Wyjawił, że sporo się dzięki temu nauczył.

We wtorek wyprzedził swojego idola, ale ciesząc się z osiągnięcia, nie zapomniał o nim.



"To dla mnie wspaniały dzień. Dziękuję mojemu idolowi Thierry'emu Henry'emu za inspirację do spełniania moich marzeń" - napisał "Lewy" na Twitterze.

Najlepsi strzelcy w historii Ligi Mistrzów (gwiazdka - wciąż aktywni gracze):

1. Cristiano Ronaldo* 121 bramek

2. Lionel Messi* 105

3. Raul Gonzalez 71

4. Karim Benzema* 59

5. Ruud van Nistelrooy 56

6. Robert Lewandowski* 51

7. Thierry Henry 50

8. Andrij Szewczenko 48

. Zlatan Ibrahimović* 48

10. Filippo Inzaghi 46