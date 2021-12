Mecz Bayern Monachium - FC Barcelona to najbardziej interesujące spotkanie 6. kolejki Ligi Mistrzów w środę 8 grudnia. Bayern w przypadku zwycięstwa zakończy zmagania fazy grupowej z kompletem punktów, podobnie jak Liverpool i Ajax. Barcelona do spotkania z Bayernem powinna przystąpić niezwykle zdeterminowana, ponieważ jeśli nie wygra, to będzie musiała liczyć na stratę punktów Benfiki w starciu z Dynamem Kijów. Czy Robert Lewandowski, który ma na koncie dziewięć bramek w Lidze Mistrzów znów trafi do siatki i zrówna się (lub wyprzedzi w klasyfikacji strzelców) z Sebastienem Hallerem (Ajax), mającego w dorobku dziesięć goli?

Bayern - Barcelona. Wyniki i sytuacja w tabeli Ligi Mistrzów

Bayern Monachium już od dłuższego czasu jest pewny awansu do fazy pucharowej i triumfu w grupie E. Bayern w obecnej edycji Ligi Mistrzów nie zaznał goryczy porażki i imponuje skutecznością, gdyż zdobył już dziewiętnaście bramek w pięciu spotkaniach (więcej - 20 ma tylko Ajax, który rozegrał już jednak sześć meczów fazy grupowej Ligi Mistrzów). Blisko połowę bramek dla Bayernu zdobył Robert Lewandowski, który jest na najlepszej drodze po tytuł króla strzelców rozgrywek.



Wyniki Bayernu w Lidze Mistrzów:

Dynamo - Bayern 1-2

Bayern - Benfica 5-2

Benfica - Bayern 0-4

Bayern - Dynamo 5-0

Barcelona - Bayern 0-3



Barcelona jest druga w tabeli grupy E Ligi Mistrzów z dorobkiem 7 "oczek". Barcelona wyprzedza o dwa punkty Benfikę, a to oznacza, że Katalończycy mają wszystko we własnych rękach. Barcelona jeśli pokona Bayern, to bez oglądania się na innych zagra w fazie Pucharowej Ligi Mistrzów. Barcelona w przypadku remisu lub porażki musi liczyć na korzystny wynik w meczu Benfica - Dynamo. Drużyna z Portugalii wówczas nie może wygrać swojego spotkania. Przypomnijmy, że w bezpośrednich meczach Barcelona ma gorszy bilans od Benfiki.



Wyniki Barcelony w Lidze Mistrzów:

Barcelona - Benfica 0-0

Dynamo - Barcelona 0-1

Barcelona - Dynamo 1-0

Benfica - Barcelona 3-0

Barcelona - Bayern 0-3

Bayern - Barcelona. Przewidywane składy. Kto zagra?

Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Nianzou, Davies - Roca, Tolisso - Musiala, Müller, Coman - Lewandowski.

Barcelona: Ter Stegen - Araújo, Piqué, Lenglet - Dembélé, De Jong, Busquets, Alba - Nico González, Depay, Gavi.

Bayern - Barcelona na żywo. O której godzinie dzisiaj mecz?

W środę 8 grudnia, o godzinie 21 rozpocznie się mecz Bayern - Barcelona z udziałem Roberta Lewandowskiego w ramach 6. kolejki Ligi Mistrzów. Transmisja TV na antenie Polsat Sport Premium 1.

Gdzie oglądać mecz Bayern - Barcelona na żywo w internecie? Stream online

Mecz Bayern - Barcelona w Lidze Mistrzów dostępny będzie także online live stream na Polsat Box Go.



Mecz Bayern - Barcelona "na żywo" na sport.interia.pl

Wynik meczu Bayern - Barcelona będzie można śledzić "na żywo" W TYM MIEJSCU.

O której początek meczu Bayern - Barcelona? Godzina 21 we wtorek

Transmisja TV meczu Bayern - Barcelona: Polsat Sport Premium 1

Live stream online meczu Bayern - Barcelona : Polsat Box Go

Relacja tekstowa Bayern - Barcelona: sport.interia.pl