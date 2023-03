Problemy FC Barcelony , które są pokłosiem " caso Negreira ", nie ograniczają się już tylko do krajowego podwórka. Sprawa dotyczy bowiem korupcji, czyli wpływania na pracę sędziów w lidze hiszpańskiej przy użyciu środków finansowych. Pieniądze miały lądować na koncie firm należących do ówczesnego wiceprzewodniczącego komitetu sędziów - Enriqueza Negreiry .

Sprawą Barcelony zainteresowała się UEFA

FC Barcelona i jej czterech byłych działaczy (w tym dwóch byłych prezydentów ) została oskarżona przez prokuraturę hiszpańską o korupcję . To oznacza, że nad głową klubu zgromadziły się wyjątkowo ciemne chmury. Wizerunek FC Barcelony wisi w tym momencie na włosku, a już lada dzień " Duma Katalonii " może wpaść w problemy, które będą oznaczać dla niej katastrofę również na płaszczyźnie finansowej .

Według katalońskich mediów i prawnika Jacinto Vicente , UEFA bacznie przygląda się sytuacji FC Barcelony i rozważa wykluczenie klubu z rozgrywek europejskich w kolejnym sezonie. Wspomniany adwokat zwraca również uwagę na to, że istnieje sposób, aby kara została przynajmniej odroczona.

- Mogę was zapewnić, z kontaktów, które posiadam, że podjęto już taką dyskusję w UEFA na najbliższy rok, ale Barcelona może się odwołać. Jeśli Barça uciekłaby się do zwykłego wymiaru sprawiedliwości, UEFA pozwoliłaby jej na udział w kolejnej edycji i mogłaby odroczyć karę - tłumaczy Jacinto Vicente .

Jeśli UEFA stwierdzi, że klub był zaangażowany bezpośrednio i/lub pośrednio w jakąkolwiek działalność mającą na celu organizację, lub wpływ na wynik meczu na szczeblu krajowym, lub międzynarodowym, UEFA ogłosi, że klub ten nie kwalifikuje się do udziału w rozgrywkach. Ten brak kwalifikacji będzie obowiązywać tylko przez jeden sezon.

Barcelona bez Ligi Mistrzów uległaby finansowej zapaści

W tym sezonie FC Barcelona plasuje się na 1. miejscu w ligowej tabeli i jest na jak najlepszej drodze, aby wywalczyć sobie miejsce w Lidze Mistrzów . Jeśli jednak UEFA wykluczy " Dumę Katalonii " z rozgrywek, będzie to oznaczać dla niej prawdziwą katastrofę . Nie jest bowiem tajemnicą, że gra w tych rozgrywkach jest dla klubów bardzo dużym zastrzykiem gotówki , której klub Roberta Lewandowskiego teraz tak bardzo potrzebuje.

FC Barcelona w wyniku kadencji Josepa Marii Bartomeu na stanowisku prezydenta klubu jest w bardzo złej kondycji finansowej - wielu piłkarzy, którzy dołączyć do zespołu lub w nim pozostać, musiało obniżyć swoje pensje , aby pomóc swojemu pracodawcy w walce z tymi problemami .

Kolejny sezon Lewandowskiego bez sukcesu w Europie?

Wielka inwestycja w stadion, rok spędzony na Montjuic, a do tego brak wpływów płynących z gry w europejskich pucharach - to wszystko sprawiłoby, że kondycja finansowa FC Barcelony osłabiłaby się jeszcze bardziej, co z pewnością odbiłoby się również na grze drużyny. Ograniczenia finansowe sprawiłyby, że piłkarze znów musieliby obniżać swoje pensje, a klubu nie byłoby stać na kolejne transfery. Używanie tzw. "dźwigni finansowych" drugi raz nie byłoby możliwe i nie rozwiązałoby problemów kadrowych w zespole Xaviego.