Barcelona znowu rozgromiła rywala. Xavi podkreślił jedną rzecz

Oczywiście poziom zespołu rośnie, gdy gra Ilkay Gündogan, Joao Cancelo wie, czego chcemy, a Joao Felix dobrze zaczął. Myślę, że te dwa ostatnie mecze to najlepszy poziom, jaki pokazaliśmy pod moją wodzą. To droga, którą należy podążać

Wydaje się, że przyjście dwójki Portugalczyków było katalizatorem dwóch ostatnich wysokich zwycięstw Barcelony. Felix w meczu z Betisem strzelił gola, a przeciwko Royalowi Antwerp dołożył dwie bramki i jeszcze asystę przy trafieniu Lewandowskiego. Polak przeszedł we wtorek do historii, ponieważ ma już na koncie 100 goli w europejskich pucharach .

Liga Mistrzów. Xavi o grze zespołu

"To są piłkarze, którzy poprawili grę zespołu. To zaszczyt oglądać ją w tej chwili, ale teraz musimy zachować spójność. Musimy utrzymać tę jakość występów, głód i koncentrację " - powiedział Xavi, który przecież pamięta, że Barcelona w dwóch ostatnich podejściach nie wyszła z grupy w Lidze Mistrzów.

"Jeśli będziemy prezentować taki poziom, to możemy rywalizować w tych rozgrywkach, ale to dopiero początek. Naszym celem jest przejście do następnej fazy, a najlepiej byłoby to zrobić jako zwycięzca grupy. Nadchodzą ważne mecze, w których będziemy musieli dać z siebie wszystko" - przyznał trener.