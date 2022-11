Nie tak kibice Barcelony wyobrażali sobie losy drużyny w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Byli przekonani, że po wpadce z zeszłego roku, kiedy to "Duma Katalonii" swoje zmagania zakończyła na fazie grupowej, historia nie powtórzy się. Tym trudniej jest przełknąć gorzką pigułkę rozczarowania. Barca znów odpada niemal w przedbiegach i wiosną zagra "tylko" w Lidze Europy.

Na pożegnanie z Champions League podopieczni Xaviego wygrali z Viktorią Pilzno 4-2 , ale nawet tym korzystnym rezultatem nie byli w stanie zmazać plamy i zadowolić fanów oraz hiszpańskiej prasy.

"Barca wygrywa w Pilźnie, ale pozostawia gorzko-słodki posmak. To prawda, że podopieczni Xaviego Hernandeza odnieśli zwycięstwo i zarobili 2,8 miliona euro, co wcale nie jest złe, ale prawdą jest również, że obraz całej sytuacji nie wyglądał najlepiej. Szczególnie w obronie. Gdyby Czesi lepiej celowali piłką między słupki, mogłoby być inaczej. To epilog do bardzo smutnej Ligi Mistrzów" - piszą w katalońskim "Sporcie".

Dziennikarze "AS" podkreślają, że zwycięstwo nad Viktorią było obowiązkiem Barcy, która teraz będzie musiała zmierzyć się z szarą rzeczywistością bez LM. "Spadek do klasy B europejskiego futbolu byłby nie do obrony po przegranej na boisku z jedną z najgorszych drużyn, która grała w Lidze Mistrzów od wielu lat. Poza tym jest dużo spraw, które powinny zaniepokoić szatnię Barcy. Chłopcy Xaviego muszą sporo poprawić, jeśli chcą wygrać Ligę Europy" - czytamy.

"Barca wygrywa, ale bez przekonania. Żegna się z Ligą Mistrzów osładzającym zwycięstwem, które służy odzyskaniu części poczucia własnej wartości i zapełnia klubową kasę o trzy miliony, ale to nie przesłania kolejnej porażki Barcelony w najwyższych rozgrywkach europejskich" - dodaje "Marca".

Zdjęcie Xavi podczas meczu Viktoria Pilzno - FC Barcelona / AFP