Barcelona w grze o ćwierćfinał. 11-29. "Porażka" Anglików już przed meczem

FC Barcelona w sezonie 2025/26 nie wywalczy wszystkich możliwych trofeów. "Duma Katalonii" kilka dni temu pożegnała się z Pucharem Króla, w którym uległa Atletico Madryt. Katalończycy ciągle są jednak w grze o mistrzostwo Hiszpanii, a także o triumf w Lidze Mistrzów.

Barcelona walczy o ćwierćfinał Ligi Mistrzów

Barcelona czeka na triumf w tych elitarnych europejskich rozgrywkach od 2015 roku. Wówczas w wielkim finale pokonała Juventus Turyn (3:1). W kolejnych sezonach nawet nie zbliżyła się do tego rezultatu. Najlepszym wynikiem był półfinał w 2019 roku, gdy uległa FC Liverpool.

Teraz do finału, a nawet do półfinału droga jest daleka. W 1/8 finału "Duma Katalonii" w 1/8 finału zmierzy się z Newcastle United, z którym starła się na inaugurację tegorocznego sezonu. Podopieczni Hansiego Flicka wygrali 2:1 po golach Markusa Rashforda. Teraz jednak czeka ich dwumecz w walce o ćwierćfinał.

Angielskie potęgi na drodze Barcelony. Klub z Londynu katem

Barcelona w Lidze Mistrzów mierzyła się łącznie z ośmioma klubami z Anglii. Oprócz Newcastle były to Arsenal, Manchester City, Manchester United, Chelsea, FC Liverpool, Tottenham i Leeds United. Łącznie rozegrała 55 meczów, z których 29 wygrała, 11 przegrała, a 15 zremisowała.

FC Barcelona kontra kluby z Anglii:

vs Arsenal - 6 zwycięstw, 2 remisy, 1 porażka

vs Manchester City - 5 zwycięstw, 0 remisów, 1 porażka

vs Manchester United - 5 zwycięstw, 4 remisy, 1 porażka

vs Chelsea - 4 zwycięstwa, 6 remisów, 5 porażek

vs Newcastle - 4 zwycięstwa, 0 remisów, 1 porażka

vs Liverpool - 3 zwycięstwa, 1 remis, 2 porażki

vs Tottenham - 1 zwycięstwo, 1 remis, 0 porażek

vs Leeds - 1 zwycięstwo, 1 remis, 0 porażek

Katalończycy z najbliższym rywalem wygrali cztery mecze, a tylko raz przegrali. To jednak odległa przeszłość. W 1997 roku Barcelona przegrała z Newcastle 2:3. Wówczas do 49. minuty klub z Anglii prowadził 3:0 po trzech golach Faustino Asprilli. Później gole dla "Dumy Katalonii" strzelali Luis Enrique i Luis Figo, którzy zmniejszyli rozmiary porażki.

Historycznie więc Barcelona nie ma czego się obawiać przed starciem z Newcastle. Co innego, gdyby ich rywalem była Chelsea Londyn. To jedyny klub z Anglii, z którym ma ujemny bilans. Zespoły mierzyły się ze sobą 15 razy, a ostatni mecz (25 listopada 2025) to pewne zwycięstwo Londyńczyków (3:0).Zresztą Chelsea wielokrotnie stawała na drodze "Blaugrany" do sukcesów. Było tak m.in. w półfinale Ligi Mistrzów w 2012 roku czy meczu 1/8 finału w 2005 roku.

Jeśli Barcelona wyeliminuje Newcastle to teoretycznie jest szansa, że na swojej drodze będzie miała ponownie klub z Anglii. Drabinka Ligi Mistrzów wygląda tak, że w ćwierćfinale może zagrać z Tottenhamem, w półfinale z Arsenalem, a w wielkim finale z Manchesterem City, Liverpoolem lub swoim katem, a więc Chelsea.

Pierwszy mecz 1/8 finału pomiędzy Newcastle, a Barceloną zaplanowano na wtorek (10 marca), godz. 21:00. Rewanż na Camp Nou odbędzie się 18 marca o godz. 18:45. Relacje tekstowe "na żywo" z tych spotkań będziecie mogli śledzić w serwisie Interia Sport.

