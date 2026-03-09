FC Barcelona w sobotni wieczór pokonała Athletic Bilbao 1:0 po golu Lamine Yamala. Tym samym "Duma Katalonii" utrzymała czteropunktową przewagę w La Liga nad Realem Madryt. Przed Katalończykami kolejne ważne spotkania. W ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów zmierzą się z Newcastle United. Pierwszy mecz zaplanowano w Anglii.

"Sroki" zajmują w tabeli Premier League dopiero 12. miejsce i to Barcelona wydaje się być faworytem wtorkowego starcia. Mimo to nikt w Hiszpanii nie lekceważy rywala. Tym bardziej, że obie ekipy miały już okazję się ze sobą zmierzyć w obecnej kampanii Ligi Mistrzów. Na inaugurację rozgrywek Barcelona wygrała w Newcastle 2:1.

Flick zaskoczył kibiców. Kontuzjowany piłkarz powołany na mecz Ligi Mistrzów

Flick już w niedzielę poinformował o składzie na wtorkowe spotkanie w Anglii. Niemiecki trener zabiera ze sobą zarówno Roberta Lewandowskiego, jak i Wojciecha Szczęsnego. Polski napastnik z pewnością dostanie swoją szansę na trudnym terenie. Z kolei Szczęsny po raz kolejny obejrzy mecz z ławki rezerwowych.

W składzie znajduje się łącznie 23 piłkarzy. Zaskakuje tak naprawdę jedno nazwisko - Gaviego. 21-latek od wielu miesięcy zmagał się z poważną kontuzją kolana, a klub nie informował o powrocie. Tymczasem znalazł się on w składzie "Dumy Katalonii", co pokazuje, że jego rekonwalescencja przebiega coraz lepiej Przy młodym pomocniku pojawił się jednak dopisek, że będzie z drużyną mimo braku zielonego światła od lekarzy. W związku z tym jego występ w Newcastle jest wykluczony.

Mecz Newcastle - FC Barcelona zaplanowano na wtorek (10 marca), godz. 21:00. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

