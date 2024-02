Barcelona remisuje z Napoli i wszystko już jasne. Kibice mogą nie wierzyć

W meczu tym padł remis 1:1 - pierwsze z trafień zapisał na swym koncie Robert Lewandowski , z kolei odpowiedzią "Azzurrich" była późniejsza bramka Victora Osimhena. Tutaj można by w zasadzie postawić kropkę, ale gdyby przyjrzeć się nieco głębiej statystykom "Blaugrany", to... można dojść do zaskakujących wniosków.

Ośmioletnia niemoc FC Barcelona. "Zaklęte wyjazdy" w Lidze Mistrzów

Barcelona przed rewanżem z Napoli rozegra trzy ligowe mecze

FC Barcelona kolejną szansę na przełamanie tej całej - w pewnym sensie jednak złej - passy będzie mieć oczywiście co najmniej za rok. Dla podopiecznych Xaviego Hernandeza obecnie najważniejsze jest jednak to, by rewanżu z Napoli zatriumfować na własnym terenie i dotrzeć do pucharowego ćwierćfinału.