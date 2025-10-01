Mecz 2. kolejki Ligi Mistrzów FC Barcelona - PSG zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale CANAL+ Ekstra 1, a stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na stronie Interii Sport.

FC Barcelona - PSG. Liga Mistrzów. Gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

FC Barcelona rozegrała w tym sezonie osiem spotkań i jak na razie nie zaznała goryczy porażki. Jedyna strata punktów przytrafiła się jej w 3. kolejce La Liga, kiedy zremisowała 1:1. Poza tym drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego wygrała wszystkie pozostałe mecze, w tym ten z 1. kolejki Ligi Mistrzów, kiedy "Blaugrana" pokonała 2:1 Newcastle.

PSG na starcie nowego sezonu również prezentuje się znakomicie, choć ma na koncie jedną porażkę. "Les Parisienes" ulegli w 5. kolejce Ligue 1 Olympique Marsylia 0:1, ale pozostałe sześć spotkań kończyło się zwycięstwami aktualnego triumfatora Ligi Mistrzów. W 1. kolejce tegorocznej edycji tych rozgrywek piłkarze Luisa Enrique rozbili aż 4:0 Atalantę Bergamo Nicoli Zalewskiego.

Barcelona ma pewne rachunki z PSG do wyrównania. "Duma Katalonii" uległa bowiem francuskiej ekipie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów sezonu 2023/2024. "Barca" w pierwszym meczu wygrała na wyjeździe 3:2, ale w rewanżu przed własną publicznością została pokonana aż 4:1. Spotkania FC Barcelony i PSG w Lidze Mistrzów zawsze dostarczają wielu emocji. Wystarczy przypomnieć legendarny dwumecz 1/8 finału z sezonu 2016/2017, kiedy PSG wygrało w pierwszym starciu 4:0, ale w rewanżu "Blaugrana" przeprowadziła wielką "remontadę", zwyciężając aż 6:1.

Piłkarze Barcelony JOSEP LAGO AFP

PSG - Atalanta ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP