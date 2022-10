Barcelona ostrożna przed meczem z Bayernem. Wprowadza specjalną procedurę

To będzie pamiętna środa zarówno dla piłkarzy, jak i dla kibiców FC Barcelony i Bayernu Monachium. Zanim jednak dojdzie do starcia byłego i obecnego klubu Roberta Lewandowskiego, oczy wszystkich skierowane będą na Mediolan, gdzie o 18.45 Inter zagra z Viktorią Pilzno. Wynik tego meczu będzie kluczowy, jeśli chodzi o losy podopiecznych Xaviego Hernandeza. Jeśli bowiem Włosi wygrają z Czechami, "Blaugrana" pożegna się z rywalizacją w Lidze Mistrzów i spadnie do Ligi Europy.

Trener Bayernu nie pozostawia wątpliwości. Smaczek w postaci "Lewego"

Barcelona wdraża specjalną procedurę przed meczem z Bayernem

Choć mecz Barcelony z Bayernem Monachium może stać się czymś w rodzaju zaledwie spotkania towarzyskiego, władze katalońskiego klubu chcą zapewnić zarówno kibicom, jak i piłkarzom wiele emocji, jednocześnie zachowując wszelkie środki ostrożności.

Z tej okazji przed rozpoczęciem starcia na Camp Nou FC Barcelona wprowadziła specjalne procedury. Jak się okazało, będą one dotyczyć, tak jak w przypadku meczu z Interem, weryfikacji kibiców oraz okazywanych przez nich biletów.

Jeśli tożsamość chcącego wejść na stadion kibica nie będzie pokrywała się z danymi na bilecie, kibic zostanie cofnięty i nie będzie miał okazji obejrzeć meczu na żywo. Takie procedury mają zapobiec odsprzedaży wejściówek na wydarzenia sportowe.

