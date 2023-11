Dla Barcelony to może być najważniejsze spotkanie w fazie grupowej . Ewentualna porażka bowiem skomplikuje jej sytuacje i będzie oznaczać prawdopodobnie stratę pierwszego miejsca.

Gospodarze we wtorek będą musieli sobie radzić jednak bez podstawowego bramkarza. Ter Stegen, który z powodu lumbago nie wystąpił w meczach towarzyskich reprezentacji Niemiec, która przygotowuje się do finałów Euro 2024 w przyszłym roku w roli gospodarza, ale także w wyjazdowym spotkaniu z Rayo Vallecano w La Liga, zakończonym remisem 1-1, nie jest wciąż zdolny do gry.