Barcelona odpada, a tu jeszcze taki cios od Atletico. Niebywałe, co wrzucili do sieci

Paweł Czechowski

FC Barcelona mimo triumfu 2:1 w rewanżowym spotkaniu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów nad Atletico Madryt ostatecznie odpadła z rozgrywek, nie będąc w stanie nadrobić straty do rywali ze stolicy Hiszpanii. Po końcowym gwizdku zaś w mediach społecznościowych "Los Colchoneros" umieścili dosyć specyficzne nagranie, dodatkowo wbijając szpilkę "Blaugranie" po tym, jak jej marzenia o pucharze LM zostały rozwiane.

Atletico Madryt to drużyna, która w tym sezonie bez dwóch zdań potrafiła solidnie postawić się FC Barcelona. Podopieczni Diego Simeone udowodnili, że są w stanie znaleźć sposób na rywali chociażby w Pucharze Króla, a potem podobny wyczyn powtórzyli także w Lidze Mistrzów.

W ćwierćfinale europejskich rozgrywek "Los Colchoneros" wygrali w pierwszym meczu z "Blaugraną" 2:0 (na terenie oponentów) a potem co prawda ulegli podopiecznym Hansiego Flicka 1:2 u siebie, ale summa summarum zdołali wybronić sobie awans do następnej fazy.

Po zakończeniu drugiej odsłony madrycko-barcelońskich zmagań "Los Rojiblancos" przy tym postanowili dodatkowo wbić szpilkę przeciwnikom, zamieszczając w sieci pewien filmik:

"Dame un grrr" ["Zrób grrr"] - podpisano nagranie, nawiązując w ten sposób do hitowej piosenki Fantomela i Kate Linn. Reszta opisu wydaje się tu raczej zbędna...

FC Barcelona tym samym będzie musiała skupić wszystkie swe wysiłki na walce o mistrzostwo Hiszpanii - i akurat w tym przypadku zdaje się być ona dosłownie o krok od sukcesu, bowiem na ten moment przewodzi ona La Lidze z przewagą dziewięciu punktów nad drugim w tabeli Realem Madryt.

Dla Atletico zaś najbardziej realnym celem na ten moment zdaje się być próba przegonienia w Primera Division Villarrealu i zakończenia rozgrywek na 3. lokacie klasyfikacji. Jeśli zaś mowa o Champions League, to "Los Colchoneros" w półfinale zagrają z lepszym z pary Sporting - Arsenal. Do tego w naprawdę bliskiej perspektywie mają też przed sobą finał Copa del Rey przeciwko Realowi Sociedad (18 kwietnia).

