Barcelona odetchnęła z ulgą. Ale tego Szczęsnemu prędko nie zapomną. "Absurdalny"

FC Barcelona 15 kwietnia na Signal Iduna Park wykonała tylko plan minimum. "Duma Katalonii" co prawda awansowała do półfinału Ligi Mistrzów, lecz zrobiła to w mało przekonującym stylu. Borussia na swoim boisku momentami całkowicie dominowała nad liderami La Liga i triumfowała aż 3:1. Bohaterem kibiców w żółtych koszulkach okazał się zdobywca hat-tricka, Serhou Guirassy. Francuz pierwsze trafienie zanotował już w jedenastej minucie gry. Niestety nie popisał się wtedy Wojciech Szczęsny. Polak faulował rywala, doprowadzając do rzutu karnego.

