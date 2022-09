Barcelona nie trafia do "domu z horroru". Wielka motywacja Lewandowskiego

Oprac.: Paweł Pieprzyca Liga Mistrzów

Xavi, szkoleniowiec Barcelony, powiedział, że przyjazd do Monachium to nie wejście do "domu z horroru", pomimo paru kilku paru dotkliwych porażek w tym mieście. We wtorek wielki hit Ligi Mistrzów Bayern - Barcelona. Transmisja w Polsacie Sport Premium.

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP