Ostatnio atmosfera wokół FC Barcelony jest bardzo napięta. "Duma Katalonii" oskarżana jest o to, że przez kilka - lub nawet kilkanaście lat, według wypowiedzi byłego prezydenta klubu, Josepa Marii Bartomeu - opłacała Jose Marię Enriqueza Negreirę, byłego wiceszefa Komitetu Technicznego Sędziów, by ten przesyłał do klubu raporty dotyczące arbitrów i młodych zawodników. Sprawą ma zająć się UEFA, która może nawet wykluczyć Barcelonę z europejskich pucharów.