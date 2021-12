Barcelona - kronika zapowiedzianej śmierci

Dramat Katalończyków dokonał się szybko. Po pierwszej połowie Barcelona przegrywała w Monachium 0-2, tymczasem Benfica wygrywała w Lizbonie 2-0 z Dynamo Kijów. "Barcelona potrzebuje cudu" - komentował w relacji dziennik "Sport". A nawet czegoś więcej. Nadzieje Barcelony padły tak naprawdę już w 34. min, gdy Robert Lewandowski zatańczył w polu karnym z Gerardem Pique. Przestraszony stoper, mistrz świata z 2010 roku, nie odważył się zaatakować Polaka. Lewandowski asystował przy golu Thomasa Muellera.

Bayern - Barcelona 3-0. Katalończycy bez szans

Od tej chwili sytuacja Barcelony stawała się z każdą chwilą gorsza. Zespołu Xaviego Hernandeza nie było stać na żadną reakcję. Memphis Depay tradycyjnie niczego nie potrafił zdziałać w meczu z rywalem z wyższej półki. Ousmane Dembele kilka razy biegał z piłką do przodu, ale był tam absolutnie samotny. Defensywa Barcelony rozlatywała się w drobny mak. Ani przez moment goście nie zagrażali Bayernowi, który grał bez kilku podstawowych graczy: Kimmicha, Goretzki, czy Gnabry'ego.



"Kronika zapowiedzianej śmierci" - to arcydzieło kolumbijskiego noblisty Gabriela Garcii Marqueza. Opowiada o zapowiedzianej śmierci, której nikt nie chce, łącznie z zabójcami. A jednak nikt nie potrafi zapobiec tragedii. Tak było z Barceloną w Monachium. Wszyscy wiedzieli, że nie może dać sobie rady, bo jest teraz od Bayernu słabsza o dwie klasy. Mogła liczyć na to, że pewni pierwszego miejsca w grupie Bawarczycy nie rzucą do walki wszystkich sił. Ale drużyna Juliana Nagelsmanna zachowała się profesjonalnie. Nie musiała wznieść się na wyżyny, był rozbić Katalończyków i skazać ich na Ligę Europy.

Bayern - Barcelona 3-0. Upadek mitu tiki taki

"Barcelona zatopiona" - napisała "Marca" po golu na 3-0 zdobytym przez Jamala Musialę w 62. minucie. Gracze Xaviego byli rozbici, zagubieni, złamani. Nie zagrają w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Zadłużony klub straci na tym koło 20 mln euro.



Patrzyliśmy na upadek giganta z Katalonii z ambiwalentnymi uczuciami. W XXI wieku Barcelona stała się zespołem kultowym. Ligę Mistrzów wygrała cztery razy (2006, 2009, 2011, 2015). Pep Guardiola stworzył wokół Leo Messiego mocnego kandydata na drużynę wszech czasów. Tiki taka była wzorem i najwyższym punktem odniesienia dla całego piłkarskiego świata. Dziś pozostały po tym tylko wspomnienia. Xavi, kiedyś jako piłkarz reżyser wielkiej drużyny, teraz jako trener musi zbudować ją od nowa.



"Ta Barcelona jest z Ligi Europy" - skomentował ironicznie dziennik "Marca"

Liga Mistrzów

2021-12-08 21:00 | Stadion: Allianz Arena | Arbiter: Ovidiu Hațegan Bayern Monachium FC Barcelona 3 0 DO PRZERWY 2-0 T. Müller 34' L. Sané 43' J. Musiala 62'

3 0 Bayern Monachium FC Barcelona ter Stegen Araújo Piqué Lenglet Alba de Jong Gavi Busquets Dest Depay Dembélé Neuer Pavard Oswald Süle Boyle Tolisso Coman Sané Musiala Müller Lewandowski SKŁADY Bayern Monachium FC Barcelona Manuel Neuer Marc-André ter Stegen Benjamin Pavard 16′ 16′ Ronald Federico Araújo da Silva Dayotchanculle Oswald Upamecano Gerard Pique 78′ 78′ Niklas Süle Clément Nicolas Laurent Lenglet 71′ 71′ Alphonso Boyle Davies 31′ 31′ Jordi Alba 60′ 60′ Corentin Tolisso 73′ 73′ Frenkie de Jong 71′ 71′ Kingsley Junior Coman 86′ 86′ Pablo Martín Páez Gavira 43′ 43′ Leroy Aziz Sané 3′ 3′ Sergio Busquets 62′ 62′ Jamal Musiala 46′ 46′ Sergino Gianni Dest 34′ 34′ Thomas Mueller Memphis Depay 77′ 77′ Robert Lewandowski 73′ 73′ Ousmane Dembélé REZERWOWI Christian Früchtl Norberto Murara Neto Sven Ulreich Ignacio Peña Sotorres Lucas François Bernard Hernández Pi Alejandro Baldé Martínez 78′ 78′ Tanguy-Austin Nianzou Kouassi Eric García Martret 71′ 71′ Bouna Sarr 31′ 31′ Óscar Mingueza García 71′ 71′ 82′ 82′ Omar Tyrell Crawford Richards Samuel Umtiti 60′ 60′ Marc Roca Junqué 73′ 73′ Philippe Coutinho 77′ 77′ Malik Tillman 46′ 46′ Nicolás González Iglesias 73′ 73′ Ricard Puig Martí Ilias Akhomach Chakkour Luuk de Jong 86′ 86′ Yusuf Demir

STATYSTYKI Bayern Monachium FC Barcelona 3 0 Posiadanie piłki 52,3% 47,7% Strzały 11 5 Strzały na bramkę 9 2 Rzuty rożne 2 5 Faule 11 13 Spalone 4 2