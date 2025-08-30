Barcelona jedzie do Anglii, a potem hit. Na to czekali kibice. UEFA uchyliła rąbka tajemnicy
Losowanie fazy ligowej Ligi Mistrzów odbyło się w czwartek. Wszystkie kluby poznały rywali, ale musiały się uzbroić w cierpliwość, aby poznać dokładny terminarz. Teraz już wszystko jasne. UEFA opublikowała szczegółowe daty i godziny. Tak więc Robert Lewandowski i spółka już wiedzą. Marsz do finału rozpoczną w Anglii. W drugiej kolejce kibiców czeka prawdziwy hit na Camp Nou.
36 zespołów znalazło się w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Wśród nich nie ma jednak zespołu z Polski. Mistrzowie Polski - Lech Poznań odpadli w 3. rundzie eliminacji do tych elitarnych rozgrywek. W rozgrywkach obserwować będziemy jednak kilku Polaków, a oczy kibiców najbardziej zwrócone będą na Barcelonę. Zespół Roberta Lewandowskiego zagra w fazie ligowej z Chelsea, PSG, Eintrachtem Frankfurt, Club Brugge, Olympiakosem, Slavią Praga, Kopenhagą oraz Newcastle.
Znamy terminarz Ligi Mistrzów. Hit w drugiej kolejce z udziałem Lewandowskiego
Choć losowanie odbyło się w czwartkowe popołudnie, to kibice musieli czekać blisko 48 godzin, aby poznać dokładny terminarz rozgrywek. W sobotnie południe UEFA uchyliła rąbka tajemnicy i przedstawiła kompletny harmonogram. "Duma Katalonii" rozpocznie zmagania 18 września o godz. 21:00 w wyjazdowym starciu z Newcastle United.
W drugiej kolejce kibice obejrzą prawdziwy hit. Na Camp Nou zespół z Katalonii podejmie obrońce trofeum - PSG.
FC Barcelona w Lidze Mistrzów 2025/26. Harmonogram meczów
- 18 września, godz. 21:00 - Newcastle United (wyjazd)
- 1 października, godz. 21:00 - PSG (dom)
- 21 października, godz. 18:45 - Olympiacos (dom)
- 5 listopada, godz. 21:00 - Club Brugge (wyjazd)
- 25 listopada, godz. 21:00 - Chelsea (wyjazd)
- 9 grudnia, godz. 21:00 - Eintracht Frankfurt (dom)
- 21 stycznia, godz. 21:00 - Slavia Praga (wyjazd)
- 28 stycznia, godz. 21:00 - FC Kopenhaga (dom)
Każda drużyna w fazie ligowej rozegra po osiem spotkań. Do kolejnej fazy bezpośrednio awansuje osiem najlepszych ekip z tabeli utworzonej na bazie wszystkich rozegranych meczów między zespołami. Drużyny z miejsc 9-24 zagrają w barażach o 1/8 finału, a pozostałe ekipy odpadną z rywalizacji. Pierwsza kolejka fazy ligowej odbędzie się między 16 a 18 września. Finał zaplanowano na 30. maja 2026 roku i odbędzie się w Budapeszcie.