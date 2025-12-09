Barcelona - Eintracht. Liga Mistrzów. Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz FC Barcelona Eintracht Frankfurt w ramach 6. kolejki Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Ekstra 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

FC Barcelona – Atletico Madryt. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Barcelona - Eintracht Frankfurt w Lidze Mistrzów. Gdzie obejrzeć dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

FC Barcelona w ostatnich tygodniach pokazuje znakomitą formę. Od wstydliwej porażki 0:3 w Lidze Mistrzów z Chelsea "Blaugrana" wygrała trzy mecze, w tym dwa z bardzo silnymi rywalami, czyli Atletico Madryt i Realem Betis. W obu tych spotkaniach strzeliła łącznie aż osiem bramek, tracąc też nie mało, bo cztery. Widać jednak, że gra ofensywna jest wielką siłą piłkarzy Hansiego Flicka.

Dzisiaj Robert Lewandowski wraz z kolegami rozegra kolejny mecz w Lidze Mistrzów. Tym razem ich rywalem będzie Eintracht Frankfurt. Drużyna z Niemiec w tegorocznej edycji rozgrywek odniosła tylko jedno zwycięstwo, pokonując w 1. kolejce Galatasaray Stambuł aż 5:1. W kolejnych występach "Die Adler" doznali już sromotnych porażek 1:5 z Atletico Madryt i Liverpoolem, a także zremisowali 0:0 z Napoli i ulegli 0:3 Atalancie Bergamo.

Barcelona podejdzie zatem do tego spotkania roli zdecydowanego faworyta, nie tylko ze względu na ostatnią dyspozycję, ale też atut własnego boiska. Ta konfrontacja zdaje się też być dobrą okazją do przełamania dla Lewandowskiego, który wciąż czeka na bramkę w tej edycji Ligi Mistrzów.

Mecz FC Barcelona Eintracht Frankfurt w ramach 6. kolejki Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Ekstra 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

FC Barcelona ANDER GILLENEA / AFP AFP

Robert Lewandowski AFP