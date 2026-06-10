Barcelona czeka blisko 30 lat. Potwierdzono ostatni krok. Ruch po stronie UEFA
FC Barcelona sięgnęła w tym sezonie po mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii. "Duma Katalonii" marzyła także o zwycięstwie w Lidze Mistrzów, ale ta sztuka jej się nie udała. Tymczasem klub wydał oficjalny komunikat, który związany jest z tymi prestiżowymi rozgrywkami.
FC Barcelona ma za sobą całkiem udany sezon. Podopieczni Hansiego Flicka w styczniu wywalczyli Superpuchar Hiszpanii. Ponadto sięgnęli po triumf w rozgrywkach LaLiga. Piłkarze i kibice liczyli, że Barcelona sięgnie po zwycięstwo w rozgrywkach Ligi Mistrzów. "Duma Katalonii" pięciokrotnie sięgała po zwycięstwo w tych rozgrywkach, a ostatni raz miało to miejsce w 2015 roku.
Barcelona wydała oświadczenie. Zrobiono ostatni krok. Ruch po stronie UEFA
W środowy wieczór klub wydał ważny komunikat związany z rozgrywkami Ligi Mistrzów. Już kilka miesięcy temu pojawiły się informacje, że klub chciałby gościć na Spotify Camp Nou finał Champions League w 2029 roku. Teraz wszystko się potwierdziło.
FC Barcelona formalnie złożyła do UEFA ofertę i kompletną dokumentację dotyczącą ubiegania się o organizację finału Ligi Mistrzów UEFA w 2029 roku
Klub podkreśla, że "dokumentacja zawiera wszystkie wymogi techniczne, umowne i instytucjonalne wymagane przez UEFA, a także niezbędne gwarancje mające na celu wykazanie zdolności organizacyjnych Spotify Camp Nou i miasta Barcelona do organizacji jednego z najważniejszych wydarzeń sportowych na świecie".
Tym samym zakończył się formalny proces składania ofert, a wybór gospodarza będzie procedowany przez odpowiednie organy w UEFA. Wybór planowany jest na ostatni kwartał tego roku.
Camp Nou w Barcelonie tylko dwukrotnie gościło najlepsze drużyny w Europie. W 1989 roku AC Milan pokonał Steauę Bukareszt (4:0), a w 1999 roku Manchester United wygrał z Bayernem Monachium (2:1).