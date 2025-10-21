Barca wraca do Ligi Mistrzów. Flick zdecydował, Szczęsny tylko na to czekał

Hansi Flick przeżywa obecnie jeden z trudniejszych momentów w stolicy Katalonii. Może i nie zawodzą go zawodnicy, którzy niedawno zainkasowali trzy cenne punkty, ale za to "Blaugrana" ma problem z kontuzjami. Z urazem na Półwysep Iberyjski wrócił między innymi Robert Lewandowski. Jeszcze wcześniej na liście pechowców znajdowały się inne kluczowe nazwiska, w tym między innymi Joan Garcia, Raphinha, Dani Olmo czy Ferran Torres. Obywatel naszych zachodnich sąsiadów wobec tego miał sporo do myślenia już przy samym ustalaniu składu.

"To, co mogę powiedzieć, to że w tym momencie mamy trudną sytuację. Bardzo się cieszę, że zdobyliśmy trzy punkty z Gironą, bo to było bardzo ważne. I dziś, jak można było zobaczyć na treningu, atmosfera była bardzo dobra. Dobrze to widzieć, dobrze widzieć tę energię. Tego właśnie potrzebujemy. Mamy też młody zespół, młodych zawodników i oni tego potrzebują" - mówił na konferencji prasowej, cytowany przez portal "FCBarca.com".

Wojciech Szczęsny w składzie FC Barcelona. Nie mogło być inaczej

Niemiec ma też jednak trochę szczęścia, bo dziś "Duma Katalonii" zagra przeciwko skazywanemu na pożarcie Olympiakosowi. Starta punktów byłaby sensacją. Nie zmienia to jednak faktu, iż piłkarze gospodarzy muszą zachować maksymalną koncentrację. Co prawda wciąż nie pomoże im Robert Lewandowski, ale za to kolejne spotkanie z rzędu rozegra Wojciech Szczęsny. Wszystko potwierdziło się tuż po godzinie 17:30, gdy na oficjalnej stronie UEFA pojawiły się wyjściowe składy hiszpańskiego oraz greckiego zespołu.

Dla warszawianina to drugi mecz z rzędu w Lidze Mistrzów. Ostatnio mierzył się on jednak z najtrudniejszym wyzwaniem z możliwych, bo bronił strzały obrońców tytułu z Paryża. Dwukrotnie wtedy wyjmował piłkę z siatki. Oby dziś od 18:45 było dużo lepiej. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Skład FC Barcelona na mecz z Olympiakosem Pireus:

Szczęsny, Kounda, Cubarsi, Eric Garcia, Balde, Casado, Pedri, Yamal, Dro Fernandez, Lopez, Rashford

