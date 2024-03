"Barca" gra mecz sezonu. Xavi kompletnie zaskoczył Włochów. Dostali natychmiastową odpowiedź

Wtorek będzie dla Barcelony dniem prawdy. Jeśli mistrzowie Hiszpanii rewanż z Napoli zakończą zwycięsko i dzięki temu awansują do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, kibice przynajmniej na moment zapomną o bolesnych wpadkach w La Liga. Trener Xavi Hernandez oznajmił, że to dla niego jak na razie najważniejszy mecz w tym sezonie. Nie uchylił się także przed pytaniem o jednego gracza z zespołu rywali, którego zabrałby do siebie. Odpowiedzią mógł uderzyć pośrednio w Roberta Lewandowskiego, ale zamiast tego... zaskoczył wszystkich.