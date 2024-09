Nowy sezon Ligi Mistrzów wystartował we wtorkowe popołudnie. Na otwarcie byliśmy świadkami starcia odbudowującego się Juventusu z holenderskim PSV. Po stronie włoskiego zespołu zabrakło Arkadiusza Milika, który nie wrócił jeszcze do zdrowia. Nieobecności naszego reprezentanta nikt na stadionie z pewnością nie odczuł. Ofensywny tercet Juve zaprezentował się znakomicie i poprowadził zespół do wygranej 3:1.