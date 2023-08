Bach, bach, bach – Raków pokonał Karabach. Kolejny krok do Ligi Mistrzów

Przed rewanżem trener Dawid Szwarga zapowiadał zwycięstwo. Raków byłby pierwszym polskim klubem, który pokonał Karabach. Azerski klub do tej pory miał na rozkładzie Wisłę Kraków, Piasta Gliwice, Legię Warszawa i Lecha Poznań. Mistrz Polski do Baku poleciał ze skromną zaliczką (wygrana 3:2) i zapewniał, że nie ma w głowie sytuacji sprzed roku, kiedy Lech po zwycięstwie u siebie 1:0, w rewanżu przegrał aż 1:5.

Wielka zmarnowana szansa Yeboaha

To jednak Raków miał wyborną sytuację do objęcia prowadzenia. Marcin Cebula znakomicie podał do Yeboaha, który pobiegł na bramkę Karabachu, ale zwlekał ze strzałem i Kevin Medina zdążył go zablokować. Kilka minut później Niemiec z powodu kontuzji opuścił boisko, a zastąpił go Bartosz Nowak.