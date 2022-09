Robert Lewandowski miał okazje, by poprowadzić Barcelonę do zwycięstwa w Monachium, ale tym razem skuteczność nie była jego najmocniejszą stroną.

Co innego sposób gry i zachowanie na boisku, które przez fachowców, m.in. The Athletics, zostało mocno docenione .

"Bardzo rzadko widziałem, jak Lewandowski strzela w niezwykle ważnych meczach"

Z najważniejszej statystyki jednak górą wyszli piłkarze Bayernu, pokazując że nawet bez Lewandowskiego mają w ostatnim czasie swoisty patent na "Dumę Katalonii".

Po wtorkowym meczu niepopularną i odważną opinię na temat Lewandowskiego wypowiedział mistrz Europy z 1996 roku, Markus Babbel.

Z jednej strony wyraził się o Polaku z pełnym uznaniem. - Po Gerdzie Muellerze Robert Lewandowski jest jednym z najlepszych napastników, jakich Bayern kiedykolwiek miał - powiedział były as ekipy z Monachium, w której grał w latach 1991-2000.

Jednak z drugiej zwrócił uwagę na, jego zdaniem, prawidłowość w grze Lewandowskiego, stąd brak goli przeciwko Bayernowi przyjął jako coś normalnego.

- W ciągu ośmiu lat spędzonych w Bayernie bardzo rzadko widziałem, jak Lewandowski strzela w niezwykle ważnych meczach. Po powrocie do Monachium wydawał się być spięty, dlatego zmarnowane okazje nie były przypadkiem. To trochę pasuje do całego obrazu - ocenił Babbel.