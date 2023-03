A może pobiłby rekord całego Pucharu Europy, który wcale nie należy do Luiza Adriano i Lionela Messiego.

Lepsi od Haalanda - sześć goli w jednym meczu

Czterech piłkarzy w dziejach europejskich pucharów zdobyło bowiem po sześć goli w jednym spotkaniu. Jako pierwszy dokonał tego pochodzący z Angoli piłkarz Mascarenhas - zawodnik lizbońskiego Sportingu. Popisał się on sześcioma trafieniami w meczu, który Sporting w listopadzie 1963 roku wygrał z cypryjskim Apoel Nikozja w niewiarygodnym stosunku 16-1. Do dzisiaj to najwyższa wygrana w tych rozgrywkach.