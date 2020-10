Atletico Madryt z trudem pokonało 3-2 RB Salzburg w meczu 2. kolejki Ligi Mistrzów. Bohaterem meczu strzelec dwóch goli Joao Felix.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Bayern - Atletico, czyli Lewandowski kontra Suarez (POLSAT SPORT). Wideo INTERIA.TV

Liga Mistrzów: zobacz szczegóły



Reklama

Początek meczu wskazywał na to, że Atletico odniesie dziś łatwe zwycięstwo. Na boisku szalał Joao Felix, który był bliski zdobycia cudownej bramki przewrotką. Jego strzał trafił jednak w poprzeczkę.

W 29. minucie drużynę Diego Simeone na prowadzenie wyprowadził strzałem z dystansu Marco Llorente. Tuż przed przerwą niespodziewanie odpowiedział jednak Salzburg - Dominik Szoboszlai huknął nie do obrony i sprawił, że austriacka ekipa wróciła do gry.



Goście poszli za ciosem i już kilkadziesiąt sekund po zmianie stron wyszli na prowadzenie. Po znakomitym podaniu krosowym i kolejnym podaniu wzdłuż bramki Mergim Berisha wślizgiem wpakował piłkę do pustej bramki!



Atletico było podstawione pod ścianą, ale odpowiedziało bardzo szybko. Luis Suarez, Angel Correa i Joao Felix rozmontowali obronę rywali i ostatni z nich z bliskiej odległości nie mógł chybić. W 52. minucie wynik brzmiał 2-2.

Szalę zwycięstwa na korzyść gospodarzy w końcówce meczu przechylił Felix. Portugalczy znakomicie odnalazł się w polu karnym i zdobył bramkę na 3-2!



Atletico dzięki wygranej wskoczyło na drugie miejsce w tabeli, ustępując mającemu komplet punktów Bayernowi. RB Salzburg i Lokomotiw Moskwa mają na razie po jednym punkcie.



Atletico Madryt - RB Salzburg 3-2 (1-1)



Bramki: 1-0 Llorente (29.), 1-1 Szoboszlai (40.), 1-2 Berisha (47.), 2-2 Felix (52.), 3-2 Felix (85.).

Zobacz raport meczowy





Liga Mistrzów

2020-10-27 21:00 | Stadion: Estadio Wanda Metropolitano | Arbiter: Ovidiu Hațegan STATYSTYKI Atletico Madryt FC Salzburg 3 2 Posiadanie piłki 49,3% 50,7% Strzały 20 10 Strzały na bramkę 11 6 Rzuty rożne 9 5 Faule 15 14 Spalone 2 2

3 2 Atletico Madryt FC Salzburg Stanković Kristensen Ramalho Wöber Ulmer Camara Mwepu Szoboszlai Junuzović Berisha Daka Oblak Trippier Savić Felipe Lodi Correa Llorente Herrera Koke Suárez Félix 2 SKŁADY Atletico Madryt FC Salzburg Jan Oblak Cican Stanković Kieran Trippier Rasmus Kristensen Nissen Stefan Savić 12′ 12′ André Ramalho Silva Felipe Augusto de Almeida Monteiro 23′ 23′ 63′ 63′ Maximilian Wöber 82′ 82′ Renan Augusto Lodi dos Santos Andreas Ulmer Ángel Martín Correa Mohamed Camara 29′ 29′ 64′ 64′ Marcos Llorente Moreno Enock Mwepu 82′ 82′ Hector Herrera 40′ 40′ Dominik Szoboszlai Jorge Resurrecion Merodio Koke 63′ 63′ Zlatko Junuzović 82′ 82′ Luis Suarez 47′ 47′ Mërgim Berisha 52′, 85′ 52′, 85′ João Félix Sequeira 30′ 30′ Patson Daka REZERWOWI Ivo Grbić Carlos Miguel Coronel José Gimenez Alexander Walke 82′ 82′ Mario Hermoso Canseco Patrick Farkas Manuel Sánchez De La Peña 63′ 63′ Jérôme Junior Onguéné Ricard Sánchez Sendra Oumar Mickael Solet Bomawoko 82′ 82′ Thomas Lemar Albert Vallci 82′ 82′ Lucas Torreira Di Pascua 63′ 63′ Majeed Ashimeru Victor Machin Perez Vitolo Masaya Okugawa Sergio Camello Pérez 30′ 30′ 84′ 84′ Sékou Koïta Ivan Šaponjić 84′ 84′ Noah Arinzechukwu Okafor Germán Valera Karabinaite

Zdjęcie Joao Felix zdobył dwie bramki, a był blisko jeszcze jednego pięknego trafienia / JUANJO MARTIN / PAP/EPA

WG