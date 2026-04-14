Atletico Madryt - FC Barcelona. O której i gdzie obejrzeć transmisję na żywo w TV?
Po zwycięstwie na legendarnym Camp Nou to Atletico Madryt jest bliżej awansu do półfinału Ligi Mistrzów. Niemniej, FC Barcelona nie zamierza składać broni. Podopieczni Hansiego Flicka zapewne dadzą z siebie wszystko, aby odwrócić losy hitowego dwumeczu. O której godzinie gra dzisiaj Barcelona? Gdzie obejrzeć mecz Atletico Madryt - FC Barcelona? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Atletico Madryt - FC Barcelona w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Ekstra 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Przed nami szóste już starcie Atletico Madryt i Barcelony w ramach obecnego sezonu. Będzie to rewanż za niedawną porażkę, której Hansi Flick i spółka doznali w pierwszym ćwierćfinałowym meczu Ligi Mistrzów. Co więcej, podopieczni Diego Simeone pokonali wówczas "Dumę Katalonii" na ich własnym terenie - legendarnym Camp Nou.
Wynik 0:2 wciąż nie przesądza jednak o losach Roberta Lewandowskiego i jego kolegów z drużyny. W obecnej kampanii obserwowaliśmy bowiem mecze, w których to FC Barcelona pokonywała Atletico Madryt różnicą trzech goli. Powtórzenie takiego wyczynu na Estadio Metropolitano będzie jednak bardzo ciężkim wyzwaniem.
"Materace" wyeliminowały już swoich katalońskich rywali z tegorocznej edycji Pucharu Króla. Z pewnością madryccy zawodnicy będą chcieli powtórzyć ten wyczyn również w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Dodatkowo, "Duma Katalonii" rozegra ten mecz bez kilku kluczowych zawodników, takich jak chociażby: Raphinha (kontuzja uda) czy Pau Cubarsi (czerwona kartka w poprzednim starciu tych ekip). W tego typu warunkach pokonanie Atletico Madryt wydaje się jeszcze bardziej karkołomnym zadaniem. Niezachwiana wiara w możliwość odwrócenia losów tej rywalizacji wciąż gości jednak w sercach piłkarzy "Blaugrany".
