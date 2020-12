Bayern Monachium jest już pewny pierwszego miejsca w grupie A Ligi Mistrzów, lecz we wtorkowym meczu z Atletico Madryt ma o co walczyć. Mistrzowie Niemiec mogą pobić rekord, wyprzedzając hiszpańską ekipę w liczbie kolejnych zwycięstw w europejskich pucharach, jednocześnie śrubując swoją własną historyczną passę. Mecz Bayernu z Atletico rozpocznie się we wtorek o 21. Transmisja w Polsacie Sport Premium 2, relacja w Interii.

Bayern Monachium - obrońca tytułu - jest w rozgrywkach Ligi Mistrzów nie do zatrzymania.



W poprzedniej kolejce fazy grupiwej "Die Roten" nie dali szans ekipie RB Salzburg, zwyciężając na własnym stadionie 3-1. Dla podopiecznych Hansiego Flicka była to 15. z rzędu wygrana w Champions League, co stanowi absolutny rekord.



Tylko jedna ekipa zdołała zanotować podobną passę w europejskich pucharach - jest to Atletico Madryt, które dokonało tego w rozgrywkach Ligi Europy. Już we wtorek Bayern może być samodzielnym liderem tej klasyfikacji.

W walce o ten cel mistrzowie Niemiec muszą sobie radzić bez Roberta Lewandowskiego, który znalazł się poza kadrą meczową, podobnie jak Manuel Neuer i Leon Goretzka. ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).

