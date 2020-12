Atletico Madryt zremisowało 1-1 z pewnym już awansu do kolejnej rundy Bayernem Monachium. Robert Lewandowski, podobnie jak kilku innych kluczowych piłkarzy Bayernu, w ogóle nie poleciał do Hiszpanii.

Pierwsza połowa wskazywała na to, że Atletico bez większych problemów zgarnie ważne trzy punkty. Piłkarze Diego Simeone potrzebowali ich, by zapewnić sobie względnie komfortową sytuację przed ostatnią kolejką fazy grupowej.

Bayern by już pewny pierwszego miejsca w grupie i do Madrytu pojechał bez kilku kluczowych zawodników. W Monachium zostali Manuel Neuer, Leon Goretzka i Roberta Lewandowski, kilku innych znalazło się na ławce rezerwowych.



W wyjściowym składzie Bayern znalazł się za to absolutny debiutant 17-letni Bright Arrey-Mbi, jego rówieśnik Jamal Musiala oraz rezerwowy bramkarz - Alexander Nuebel. Dodatkowo Bawarczycy grali w nietypowym dla siebie ustawieniu 3-4-3.



Przed przerwą gospodarze zdominowali rywali i potwierdzili to bramką Joao Felixa. Wcześniej po dobrze rozegranym rzucie z autu piłkę wycofał mu Marcos Llorente.



Grę Bayernu odmieniło dopiero wejście na boisko Thomasa Muellera i Serge'a Gnabry'ego. Ta dwójka pojawiła się na murawie po godzinie gry i od tamtej pory to mistrzowie Niemiec przejęli inicjatywę.



Na bramkę na wagę remisu trzeba było czekać niemal do samego końca meczu. Wtedy to Mueller najpierw wywalczył rzut karny, a później sam go wykorzystał.



Dla Hansiego Flicka był to pierwszy mecz bez wygranej w Lidze Mistrzów w roli trenera, ale szkoleniowiec nie będzie pewnie narzekał, bowiem jego zespół oszczędził dziś sporo sił, a i tak nie przegrał spotkania. Z kolei Atletico może pluć sobie w brodę, żałując niewykorzystanej szansy.



Bayern jest pewny pierwszego miejsca w tabeli (13 pkt). Z kolei Atletico ma na koncie sześć punktów, a RB Salzburg z którym mierzy się w ostatniej kolejce - tylko dwa "oczka" mniej.





Atletico Madryt - Bayern Monachium 1-1 (1-0)



Bramki: 1-0 Joao Felix (26.), 1-1 Mueller (86. - z rzutu karnego).



Liga Mistrzów

2020-12-01 21:00 | Stadion: Estadio Wanda Metropolitano | Arbiter: Clément Turpin STATYSTYKI Atletico Madryt Bayern Monachium 1 1 Posiadanie piłki 45,8% 54,2% Strzały 10 5 Strzały na bramkę 4 3 Rzuty rożne 3 4 Faule 8 12

1 1 Atletico Madryt Bayern Monachium Oblak Savić Hermoso Giménez Llorente Trippier Carrasco Saúl Koke Correa Félix Nübel Süle Hernández Pi Alaba Musiala Sarr Sané Costa Arrey-Mbi Martínez Choupo-Moting SKŁADY Atletico Madryt Bayern Monachium Jan Oblak Alexander Nübel 86′ 86′ Stefan Savić Niklas Süle Mario Hermoso Canseco Lucas Hernández Pi 68′ 68′ José Gimenez David Alaba Marcos Llorente Moreno 76′ 76′ Jamal Musiala Kieran Trippier 43′ 43′ 62′ 62′ Bouna Sarr 87′ 87′ Yannick Carrasco Leroy Sané . Saul Niguez 86′ 86′ . Douglas Costa Jorge Resurrecion Merodio Koke 61′ 61′ Bright Akwo Arrey-Mbi 80′ 80′ Ángel Martín Correa 62′ 62′ Aginaga Javi Martinez 26′ 26′ 87′ 87′ João Félix Sequeira Eric Maxim Choupo-Moting REZERWOWI Ivo Grbić Ron-Thorben Hoffmann Miguel San Román Ferrándiz Jerome Boateng 68′ 68′ Felipe Augusto de Almeida Monteiro Benjamin Pavard 87′ 87′ Renan Augusto Lodi dos Santos 62′ 62′ Chris Richards 80′ 80′ Hector Herrera 76′ 76′ Angelo Stiller 87′ 87′ Thomas Lemar Kingsley Coman Juan Manuel Sanabria Magole 61′ 61′ Serge Gnabry Lucas Torreira Di Pascua 62′ 62′ 86′ (k.) 86′ (k.) Thomas Mueller Victor Machin Perez Vitolo 86′ 86′ Joshua Zirkzee Sergio Camello Pérez Lukas Schneller Ivan Šaponjić Maximilian Zaiser Germán Valera Karabinaite

Zdjęcie Atletico Madryt - Bayern Monachium / Getty Images



