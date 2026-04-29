Atletico - Arsenal. Liga Mistrzów. O której i gdzie obejrzeć na żywo w TV?

Mecz Atletico Madryt - Arsenal w ramach półfinału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj 29 kwietnia o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach TVP 1, TVP Sport i CANAL+ Extra 1. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport, a płatny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Atletico Madryt walczy o ostatni możliwy tytuł w tym sezonie, czyli puchar Ligi Mistrzów. Piłkarze Diego Simeone na pozostałych frontach już polegli. "Rojiblancos" w fazie ligowej LM zajęli dopiero 14. miejsce, co nie przeszkodziło im w dotarciu do półfinału, choć droga była dość "wyboista". Ekipa ze stolicy Hiszpanii wyeliminowała w dwumeczach kolejno Club Brugge (7:4), Tottenham (7:5) i FC Barcelonę (3:2). Wszystkie te konfrontacje były zacięte i tak samo może być z tą najbliższą.

Rywalem Atletico będzie Arsenal, czyli jeden z największych faworytów tegorocznej edycji Ligi Mistrzów do końcowego triumfu. "Kanonierzy" w spektakularnym stylu wygrali fazę ligową rozgrywek z kompletem zwycięstw w ośmiu meczach. Z kolei w 1/8 finału wyeliminowali Bayer Leverkusen (3:1), a w ćwierćfinale Sporting Lizbona (1:0). Zespół Mikela Artety zdaje się jednak mieć małą zadyszkę w końcówce sezonu, o czym świadczy trudny dwumecz ze Sportingiem, a także dwie niedawne porażki w Premier League.

Oba zespoły spotkały się już w tej edycji rozgrywek, co miało miejsce w fazie ligowej. Wówczas Arsenal przed własną publicznością zwyciężył aż 4:0. Dla "Kanonierów" półfinał z Atletico będzie szansą na drugi w historii i pierwszy od pamiętnego 2006 roku awans do finału Ligi Mistrzów. Z kolei "Atleti" może zagrać w nim już po raz czwarty. Jak do tej pory wszystkie trzy występy drużyna z Madrytu przegrała.

