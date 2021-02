Atalanta Bergamo przegrała 0-1 (0-0) z Realem Madryt w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Czerwoną kartkę w 17. minucie otrzymał Remo Freuler, a "Królewscy" długo nie potrafili zrobić użytku z gry w przewadze liczebnej. Jedyne trafienie w meczu zdobył Ferland Mendy w 86. minucie.

Real przystępował do tego starcia poważnie osłabiony. W ekipie "Królewskich" z powodu urazów nie mogli zagrać: kapitan Sergio Ramos, Eder Militao, Marcelo, Dani Carvajal, Alvaro Odriozola, Federico Valverde, Eden Hazard, Rodrygo Goes oraz najlepszy strzelec drużyny - Karim Benzema.

Znacznie mniej kadrowych problemów miała Atalanta, na której stadionie przed rozpoczęciem spotkania zarządzono minutę ciszy. W ten sposób uczczono pamięć o Willym Ta Bim. 21-letni piłkarz Atalanty przegrał walkę z chorobą nowotworową i zmarł.

Przed stadionem zebrało się kilka tysięcy fanów Atalanty, by dopingować swoich piłkarzy. Fani nie posłuchali apelu swojego klubu.



Początkowy fragment gry upłynął pod znakiem prób, ale ostrożnych i wyważonych, ze strony Realu. Długie utrzymywanie się przy piłce i próby prostopadłych podań nie przynosiły spektakularnych rezultatów. Ekipa z Bergamo zaczęła mieć jednak problemy, czego efektem były faule.

Najpierw przed polem karnym powalony był Vinicius Junior, chwilę później bramkarz Pierluigi Gollini wpadł na jednego z rywali, przy wybijaniu piłki daleko od pola karnego. Najważniejsze dla przebiegu meczu było jednak zagranie faul Remo Freulera, który powstrzymywał nieprawidłowo Ferlanda Mendy'ego, za co otrzymał czerwoną kartkę.

Była to najszybciej pokazana czerwona kartka w historii występów włoskich drużyn w "Champions League". Poprzedni rekord należał do AC Milan w meczu z Ajaksem Amsterdam z grudnia 2013 roku (wtedy czerwona kartka pokazana w 21. minucie i 20. Sekundzie). Teraz arbiter skorzystał z takiej możliwości już w 16. Minucie i 57. Sekundzie.

Włoska ekipa nie miała tego dnia szczęścia, choć swoją grą nie pomagała sobie. Jeśli chodzi o zmianę Duvana Zapaty w 30. minucie, był to typowy pech. Kolumbijczyk po kilku mocnych starciach, które są charakterystyczne dla jego gry, zszedł z boiska pokazując na uraz mięśniowy w prawym udzie.

"Orobici" grali już nie tylko w liczebnym osłabieniu, ale i bez czołowego napastnika. Naturalnie w takiej sytuacji gospodarze zostali zepchnięci do defensywy, ale nie radzili sobie w niej najgorzej. "Los Blancos" stworzyli kilka groźnych okazji, niebezpieczne strzały oddawali między innymi Isco i Nacho, ale bez efektu bramkowego.

Po wznowieniu gry wzmożoną aktywność wykazywał Luka Modrić, który w jednej z sytuacji strzelał w kierunku długiego słupka po ziemi (chybił minimalnie), a w innej znakomicie dośrodkowywał. Vinicius uderzał z bliska po wrzutce, ale jego krótkie niesygnalizowane kopnięcie, przeniosło piłkę ponad poprzeczką.



Posiadanie piłki w ogromnym stopniu przemawiało za "Królewskimi", ale nie wynikało z tego zbyt wiele. Z biegiem meczu Real miał nawet coraz większe problemy z podejściem w pobliże bramki rywali. Toni Kroos próbował wykorzystać to, wykonując próbę strzelecką z dystansu, ale zabrakło dokładności.

Innym sposobem na uzyskanie ważnego wyjazdowego trafienia dla zespołu z Madrytu mógł być rzut karny. Wymusić go próbował Casemiro w 82. minucie, ale sędzia nie dał się nabrać i gestem nakazał Brazylijczykowi szybkie podniesienie się z murawy.



Bohaterem został Mendy, który w pierwszej połowie był faulowany, w sytuacji, w której pokazana została czerwona kartka. Francuz znalazł się z piłką centralnie na wprost bramki, przymierzył prawą nogą technicznie do prawego słupka, co przyniosło sukces w postaci trafienia na 1-0.



Do rewanżu dojdzie 16 marca.





Liga Mistrzów

2021-02-24 21:00 | Stadion: Gewiss Stadium | Arbiter: Tobias Stieler STATYSTYKI Atalanta Bergamo Real Madryt 0 1 Posiadanie piłki 31,4% 68,6% Strzały 2 11 Rzuty rożne 1 7 Faule 8 12 Spalone 2 2

0 1 Atalanta Bergamo Real Madryt Gollini Maehle Tolói Romero Djimsiti de Roon Freuler Pessina Gosens Muriel Fruto Zapata Banguera Courtois Vázquez Varane Nacho Mendy Modrić Casemiro Kroos Asensio Isco Júnior SKŁADY Atalanta Bergamo Real Madryt Pierluigi Gollini Thibaut Courtois 86′ 86′ Joakim Maehle Pedersen Lucas Vázquez Iglesias Rafael Tolói Raphael Varane Cristian Gabriel Romero . Nacho Berat Djimsiti 86′ 86′ 56′ 56′ Ferland Mendy Marten de Roon Luka Modrić 18′ 18′ Remo Freuler 23′ 23′ Casemiro Matteo Pessina Toni Kroos 72′ 72′ Robin Gosens 76′ 76′ Marco Asensio Willemsen 56′ 56′ Luis Fernando Muriel Fruto 76′ 76′ Alarcon Suarez Isco 30′ 30′ Duván Esteban Zapata Banguera 57′ 57′ Vinicius Junior REZERWOWI Francesco Rossi Diego Altube Suárez Marco Sportiello Andrii Lunin Boško Šutalo Antonio Blanco Conde Mattia Caldara Víctor Chust García Sam Lammers 76′ 76′ Hugo Duro Perales 86′ 86′ Rusłan Malinowski 76′ 76′ Sergio Arribas Calvo Aleksiej Miranczuk 57′ 57′ Mariano Díaz Mejía 86′ 86′ José Luis Palomino Miguel Gutiérrez Ortega Matteo Ruggeri 56′ 56′ 86′ 86′ Josip Ilicić 30′ 30′ Mario Pašalić

