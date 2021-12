Starcie, którego stawką jest awans do 1/8 finału rozgrywek nie odbyło się w pierwotnie zaplanowanym terminie, z powodu intensywnych opadów śniegu w Italii. Dzień później murawę udało się już na szczęście przygotować bez przeszkód.

Już od trzeciej minuty gospodarze zmuszeni byli do gonienia wyniku. Po stracie w środkowej strefie boiska piłka trafiła pod nogi jednego z graczy Villarreal, który przytomnie zagrał do wbiegającego na pozycję Danjumy. Ten przebiegł z piłką kilkadziesiąt metrów i płaskim, pewnym strzałem pokonał Musso. Odpowiedź Atalanty mogła być błyskawiczna: w 8. minucie po znakomitym dośrodkowaniu w pole karne głową uderzał Toloi, lecz przeniósł futbolówkę nad poprzeczką. Gospodarze nie ustawali jednak w staraniach. W 17. minucie niebezpiecznie uderzał Freuler, a w kolejnych mieli wyraźną, optyczną przewagę.

Atalanta zaczęła gonić

Tyle tylko, że strzelali... Hiszpanie. W 42. minucie trafił Capoue i gospodarze znaleźli się w niezwykle trudnym położeniu. By marzyć o awansie, potrzebowali już co najmniej trzech goli. Kiedy w 51. minucie na 0-3 podwyższył Danjuma, sytuacja Atalanty stala się wręcz tragiczna.



W 71. minucie nadzieję drużynie z Bergamo dał Malinovsky, który pokonał Rulliego. Gospodarze mieli jednak bardzo mało czasu, by zdziałać cokolwiek więcej. Mimo to się nie poddawali. W 80. minucie trafił Zapata i Hiszpanie mogli zacząć odczuwać lekkie poddenerwowanie. Udało im się jednak dowieźć korzystny rezultat do końcowego gwizdka. Wygrali i mogli świętować awans do kolejnej fazy rozgrywek.

Liga Mistrzów

2021-12-09 19:00 | Stadion: Gewiss Stadium | Arbiter: Anthony Taylor 2 3 Atalanta Bergamo Villarreal CF Musso Tolói Palomino Demiral de Roon Hateboer Freuler Maehle Pessina Iličić Zapata Banguera Rulli Foyth Albiol Torres Estupiñán Capoue Gómez Moreno Parejo Moreno Groeneveld 2 SKŁADY Atalanta Bergamo Villarreal CF Juan Agustín Musso Gerónimo Rulli Rafael Tolói Juan Marcos Foyth José Luis Palomino Raul Albiol 46′ 46′ Merih Demiral Pau Francisco Torres 54′ 54′ Marten Elco de Roon Pervis Josué Estupinán Tenorio Hans Hateboer 42′ 42′ Etienne Capoue Remo Marco Freuler 90′ 90′ Moisés Gómez Bordonado 90′ 90′ Joakim Maehle Pedersen 57′ 57′ 88′ 88′ Alberto Moreno 46′ 46′ Matteo Pessina 57′ 57′ 90′ 90′ Daniel Parejo Josip Ilicić 80′ 80′ Gerard Moreno Balagueró 80′ 80′ Duván Esteban Zapata Banguera 3′, 51′ 3′, 51′ 88′ 88′ Arnaut Danjuma Adam Groeneveld REZERWOWI Francesco Rossi Sergio Asenjo Andres Marco Sportiello Filip Jörgensen 46′ 46′ Berat Djimsiti Aissa Mandi Matteo Lovato Gaspar Mario Giuseppe Pezzella Samuel Chimerenka Chukwueze 90′ 90′ Davide Zappacosta 80′ 80′ Vicente Iborra Teun Koopmeiners 88′ 88′ Alfonso Pedraza Sag 46′ 46′ 71′ 71′ Rusłan Malinowski 90′ 90′ Rubén Pena Jiménez Mario Pašalić 90′ 90′ Manuel Trigueros Munoz Aleksiej Miranczuk Paco Alcacer 54′ 54′ 89′ 89′ Luis Fernando Muriel Fruto 88′ 88′ Boulaye Dia Roberto Piccoli Daniel Raba Antolín

STATYSTYKI Atalanta Bergamo Villarreal CF 2 3 Posiadanie piłki 64,2% 35,8% Strzały 17 11 Strzały na bramkę 7 9 Rzuty rożne 3 1 Faule 8 10 Spalone 7 3